"Не можем всю нацию отправить на фронт": военный высказался о мобилизации 18-летних

По словам Андрея Кривущенко, спешить с мобилизацией 18-летних украинцев нет смысла, поскольку после победы понадобятся новые светлые головы, которые будут отстраивать Украину.

Не нужно мобилизовать 18-летних украинцев и отправлять на фронт всю нацию, поскольку украинцы борются не только за территории, а за сохранение этой нации. Об этом в эфире телеканала "Киев24" заявил старший лейтенант, офицер секции оперативного планирования с боем батальона "Свобода" Андрей Кривущенко с позывным "Бородюля".

"Когда речь идет о том, что надо сохранить нацию, мы не можем всю нацию отправить на фронт, чтобы не осталось тех, кого мы защищаем, кого надо сохранить", — сказал Кривущенко.

Он пояснил, что смысл борьбы заключается не только в том, чтобы воевать и не терять украинские территории, но и в сохранении нации.

Кроме того, военнослужащий подчеркнул, что после победы нужно будет отстраивать Украину.

"Для этого также потребуются молодые светлые головы, которые сейчас проходят обучение, которые изучатся, станут специалистами, и будут эффективно после таких сверхтяжелых более 10 лет борьбы за нашу Независимость поднимать нашу страну с колен. Отстраивать и экономическую, и социальную стороны нашего государства. Поэтому спешить с мобилизацией 18-летних я не вижу смысла", — подчеркнул Кривущенко.

Напомним, 27 ноября издание Reuters обнародовало материал, в котором говорится о том, что США требуют от Украины рассмотреть снижение мобилизационного возраста до 18 лет.

В этот же день в ОП ответили на призыв США мобилизовать украинцев с 18 лет.