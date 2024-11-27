США призывают Украину мобилизовать людей с 18 лет из-за успехов РФ на фронте, — Reuters

В администрации США считают, что РФ достигает стабильного прогресса на востоке и начинает оттеснять украинских военных из Курской области из-за нехватки людей в ВСУ.

В США требуют от Украины рассмотреть снижение мобилизационного возраста до 18 лет. Чиновники Соединенных штатов якобы считают, что Украина мобилизует недостаточно бойцов, и для противостояния РФ необходимо пополнить ряды ВСУ новыми солдатами из числа более молодых граждан. Об этом сообщает 27 ноября Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США.

Высокопоставленный чиновник администрации США, имени которого не называют, сказал журналистам Reuters, что Украину побуждают рассмотреть возможность снижения возраста, с которого граждан мобилизуют на военную службу, до 18 лет.

По словам чиновника, администрация Соединенных штатов давит на Киев, обвиняя в неудовлетворительном уровне мобилизации, и призывает мобилизовать новых солдат, чтобы укрепить боевые силы для противостояния стране-агрессору.

"Сейчас нужен человеческий ресурс. Россияне фактически достигают прогресса, стабильного прогресса на востоке, и они начинают оттеснять украинские линии на Курском направлении... Мобилизация и увеличение живой силы могут иметь большое значение на поле боя в это время", — передают журналисты комментарий чиновника.

Напомним, 26 ноября Фокус разбирался, способны ли мужчины старше 55 лет эффективно продолжать службу в армии. До этого в Верховную Раду подали законопроект, которым предлагают снизить до 55 лет предельный возраст пребывания на военной службе и в запасе. Народный депутат Алексей Гончаренко объяснил, что состояние здоровья большинства мужчин такого возраста часто не позволяет им выполнять боевые задачи.

Также заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала, что мужчины в возрасте от 16 до 60 лет смогут увидеть информацию о себе в реестре "Оберіг", даже если они не становились на учет в ТЦК. Данные будут подтягивать из Единого демографического реестра и системы Государственной миграционной службы.