США закликають Україну мобілізувати людей з 18 років через успіхи РФ на фронті, — Reuters

В адміністрації США вважають, що РФ досягає стабільного прогресу на сході та починає відтісняти українських військових з Курської області через брак людей в ЗСУ.

У США вимагають від України розглянути зниження мобілізаційного віку до 18 років. Урядовці Сполучених штатів нібито вважають, що Україна мобілізує недостатньо бійців, і для протистояння РФ необхідно поповнити ряди ЗСУ новими солдатами з-поміж молодших громадян. Про це повідомляє 27 листопада Reuters із посиланням на високопоставлене джерело в адміністрації США.

Високопоставлений чиновник адміністрації США, імені якого не називають, сказав журналістам Reuters, що Україну спонукають розглянути можливість зниження віку, з якого громадян мобілізують на військову службу, до 18 років.

За словами чиновника, адміністрація Сполучених штатів тисне на Київ, звинувачуючи в незадовільному рівні мобілізації, та закликає мобілізувати нових солдатів, аби зміцнити бойові сили для протистояння країні-агресору.

"Зараз потрібен людський ресурс. Росіяни фактично досягають прогресу, стабільного прогресу на сході, і вони починають відтісняти українські лінії на Курському напрямку… Мобілізація та збільшення живої сили можуть мати велике значення на полі бою в цей час", — передають журналісти коментар чиновника.

Нагадаємо, 26 листопада Фокус розбирався, чи здатні старші за 55 років чоловіки ефективно продовжувати службу в армії. До цього до Верховної Ради подали законопроєкт, яким пропонують знизити до 55 років граничний вік перебування на військовій службі та в запасі. Народний депутат Олексій Гончаренко пояснив, що стан здоров'я більшості чоловіків такого віку часто не дозволяє їм виконувати бойові завдання.

Також заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, що чоловіки віком від 16 до 60 років зможуть побачити інформацію про себе в реєстрі "Оберіг", навіть якщо вони не ставали на облік у ТЦК. Дані підтягуватимуть з Єдиного демографічного реєстру та системи Державної міграційної служби.