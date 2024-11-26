Дані чоловіків, що не ставали на облік у ТЦК, з'являться в реєстрі "Оберіг", — Міноборони

На військовий облік при цьому старші за 25 років чоловіки можуть стати лише особисто у ТЦК, де їхні дані внесуть до реєстру вручну. В онлайн-застосунку "Оберіг" дані про військовий облік наразі можна лише оновити.

Реєстр "Оберіг" почав підтягувати дані чоловіків віком від 16 до 60 років, які ніколи не ставали на військовий облік і не відвідували ТЦК. Для цього налагодили обмін інформацією з Єдиним демографічним реєстром і системою Державної міграційної служби. При цьому військовозобов'язаних від 16 до 25 років ставлять на облік автоматично, а старшим за 25 років українцям потрібно звернутися до ТЦК та СП особисто. Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла про нові нюанси роботи "Оберега" в інтерв'ю сайту DOU.

Кабмін у серпні затвердив постановою 932 експериментальний проєкт, за яким інформація про чоловіків 16-60 років почала підтягуватися до реєстру "Оберіг" завдяки обміну даними з Єдиним демографічним реєстром і системою Державної міграційної служби.

Раніше реєстр не міг "побачити" інформацію про громадян, які ніколи не відвідували ТЦК і не ставали на військовий облік, однак тепер "Оберіг" відображатиме і їхні дані, сказала Черногоренко.

За словами заступниці міністра, автоматично на облік старших за 25 років військовозобов'язаних поки не ставлять. Після досягнення 25-річного віку чоловіки повинні особисто прийти до ТЦК за місцем реєстрації, щоб його дані внесли до реєстру вручну. Дистанційно їх поки що можна лише оновити.

"Технічно ми готові взятися за втілення автоматичної постановки на облік всіх військовозобов’язаних. Але для цього мають бути розроблені законодавчі підстави", — пояснила посадовиця.

Військовозобов’язані до 25 років ставляться на облік автоматично

Експериментальний проєкт передбачає, що чоловіків віком від 16 до 25 років ставлять на облік автоматично, їм для цього не потрібно особисто відвідувати ТЦК та проходити військово-лікарську комісію. З 18 років військово-обліковий документ уже можна генерувати в застосунку "Резерв+".

Катерина Черногоренко пояснила, що експериментальний проєкт дозволить поставити на облік чоловіків, які живуть за кордоном і не мають можливості приїхати в Україну, щоб вони не стали порушниками. Також це має розвантажити ТЦК, щоб його співробітники могли зосередитися на мобілізації.

Чоловіків віком від 16 до 25 років автоматично ставитимуть на облік протягом року. Якщо експериментальний проєкт покаже позитивні результати, процеси врегулюють законодавчо.

Також заступниця міністра зауважила, що чоловіки, які мають інвалідність чи тяжкі захворювання, повинні особисто подати відповідні документи на розгляд ВЛК. Однак мобілізувати їх у будь-якому разі не будуть, бо під час воєнного стану призову на строкову військову службу немає.

Заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко також повідомляла, що в Україні планують запуск електронної ВЛК у 2025 році. Дані про стан здоров'я військовозобов'язаного лікарі передаватимуть до системи "Оберіг" за допомогою електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ).

Також 22 листопада Катерина Черногоренко розповідала, як діяти, якщо "Резерв+" не підтягує відстрочку. За словами посадовиці, необхідно звернутися до служби підтримки, щоб оператор вніс необхідні дані до реєстру.