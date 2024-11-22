Кілька кліків і трохи очікування: що робити, якщо "Резерв+" не підтягує відстрочку, — Міноборони

Катерина Черногоренко розповіла про алгоритм дій у разі, якщо в застосунку відсутня інформація про відстрочку.

Існують випадки, коли в мобільному застосунку "Резерв+" відсутня інформація про відстрочку від мобілізації, при цьому відповідний документ в особи є. Це означає, що дані не внесені оператором ТЦК та СП до Єдиного реєстру призовників "Оберіг". Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

56:55 - 59:45

Вона додала, що "Резерв+" відображає все, що оператор ТЦК вноситиме у реєстр "Оберіг". Якщо у громадянина є на руках документ про відстрочку, а у відповідному додатку його немає, то це означає, що оператор ТЦК не вніс даних у реєстр. В цьому випадку слід звернутись до служб підтримки. Після цього оператор внесе дані до реєстру і вони відобразяться у "Резерв+".

Катерина Черногоренко додала, що під час замовлення відстрочок через "Резерв+" послуги оператора не потрібні.

"Як тільки ви замовляєте цю відстрочку, то ми перевіряємо це в інших реєстрах. Наприклад, у реєстрі актів цивільного стану, якщо це багатодітні батьки, і складаємо результат відразу в "Оберіг", і в режимі двох-трьох секунд ви бачите це в" Резерв+". Ми вчора додали в "Резерв+" третій тип онлайн-відстрочок — це багатодітні батьки. Спочатку для тих, хто має трьох чи більше неповнолітніх дітей в одному шлюбі", — відмітила вона.

Заступниця міністра оборони пояснила, що це пов'язано із синхронною роботою з іншими реєстрами. Також ці дані мають бути отримані з Державного реєстру актів цивільного стану Мін'юсту. Вона додала, що для використання відстрочки потрібно авторизуватися у мобільному застосунку "Резерв+", завантажити військово-обліковий документ та подати запит через відповідний пункт меню. Після "кілька кліків і трохи очікування статус відстрочки автоматично відобразиться у військово-обліковому документі", зазначила Катерина Черногоренко. Цією послугою через смартфон вже скористалось понад 150 тисяч осіб.

Раніше Фокус писав, хто може отримати відстрочку з 1 грудня. Вона доступна лише кільком категоріям громадян. Також ми розповідали, чи можна отримати відстрочку в разі отримання повістки.