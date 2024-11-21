Хто може отримати відстрочку з 1 грудня: перелік категорій

Юрист Ігор Ясько зазначив, що забронювати можна декілька категорій громадян, які працюють в органах державної влади або на підприємствах. Разом з тим, чинне законодавство дозволяє отримувати відстрочку від мобілізацій й іншим категоріям українців.

Близько місяця уряд перевіряв процедуру бронювання від мобілізації підприємств та організацій. В результаті прийнято рішення щодо оновлення критеріїв для отримання захисту від призову та критерії критичності для держави в цілому, для регіонів та сфер економіки. Адвокат, керівний партнер ЮК Winner Ігор Ясько розповів для Фактів ICTV, хто підлягає бронюванню на період мобілізації.

Мобілізація в Україні: хто підлягає бронюванню з 1 грудня

Загалом бронювання — це механізм, що дозволяє тимчасово звільнити певних осіб від мобілізації через їхню професійну діяльність. За словами юриста, бронюванню підлягають особи, які працюють:

на підприємствах, в установах та організаціях, пов’язаних із забезпеченням виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

в органах державної влади, місцевого самоврядування та інших державних органах на посадах, що необхідні для функціонування цих органів;

на підприємствах, в організаціях та установах, які критично важливі для забезпечення життєдіяльності населення в особливий період і функціонування економіки;

на підприємствах, в організаціях та установах, які здійснюють виробництво товарів, виконують роботи або надають послуги, необхідні для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань.

Також бронь можуть отримати кінцеві бенефіціарні власники таких підприємств, які не є їхніми працівниками.

Нагадаємо, що з 1 грудня відновлюється бронювання від мобілізації. Однак умови та критерії будуть різнитись.

Отримати бронь можна буде лише в електронному форматі. Не усі компанії, які отримали статус критичних, зможуть це робити.