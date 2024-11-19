Бронювання працівників буде тільки через "Дію": яким компаніям доступна послуга, — Федоров

Ще місяць тому оформити бронь від мобілізації можна було й у паперовому форматі. Тепер бронювання співробітників здійснюватиметься онлайн, і не усі компанії, які отримали статус критичних, зможуть це робити.

З 1 грудня 2024 року отримати бронь від мобілізації можна буде лише в електронному форматі. Про це в ефірі телемарафону 18 листопада розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Михайло Федоров про бронювання від мобілізації — з 0:58

Він пояснив, що ще місяць тому можна було забронювати працівника онлайн — через портал "Дія" — або у паперовому форматі. Компанія могла подати документи, отримати статус критичної й після цього бронювати співробітників.

"Тепер з 1 грудня відновлюється сам процес бронювання через портал "Дія". Тут увага: не через застосунок, а через портал, тому що так зручніше компаніям працювати — з інтерфейсом порталу. І тепер бронювання буде працювати тільки в електронному форматі", — підкреслив Федоров.

Зі слів міністра, такий формат дозволяє отримувати якісну інформацію та оперативно надавати заброньованому працівнику відповідний статус у системі "Оберіг".

"Але дуже важливо, що скористатись послугою на порталі "Дія" зможуть виключно ті компанії, які зможуть підтвердити свою критичність за новими правилами", — зауважив він.

Також Федоров повідомив, що послугу бронювання намагаються зробити максимально автоматичною, щоб не потрібні були погодження якихось чиновників або держслужбовців.

Нагадаємо, в Україні провели аудит бронювання військовозобов’язаних працівників на критичних підприємствах. Перевірка виявила зловживання з боку не більш як 10% компаній.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував нове рішення щодо бронювання від мобілізації, яке запрацює з 1 грудня. В Україні запровадять нові правила через виявлену низку проблем.