Зловживають 10%: що попередньо показав аудит бронювання працівників на підприємствах

Насамперед перевіряють ті підприємства, які подали одні дані по рівню зарплати, але потім її різко змінили, або стрімко наростили штат у тих секторах, де на 100% дозволено бронювання працівників.

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Перевірки бронювання військовозобов'язаних працівників на критичних підприємствах показали, що зловживають не більше як 10% від усіх українських підприємств. Про це у коментарі "Суспільному" розповіла перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Ми розуміли, що у нас є сигнали з боку людей, які працюють в областях, що іноді їм здається, що недобросовісно підприємствам надається статус критичності (для економіки України. — Ред.). Ми почали цей аудит на рівні військово-цивільних адміністрацій, які мають право надавати та визнавати критичність, і на рівні міністерств", — сказала вона.

За її словами, аудит ще триває, але з усієї кількості підприємств статус "критичне" мають лише 12%.

"І ці 12% підприємств генерують 67% доходів в державному бюджеті. Це свідчить про те, що бронювання, як система, — працює. Ми бачимо, що тут є зловживання, але вони становлять не більше 10%. Я думаю, навіть 5-6% із того, що ми зараз бачимо", — пояснила Юлія Свириденко.

Міністерка економіки зазначила, що найпершими перевіряють ті підприємства, які подали одні дані по рівню зарплати, але потім її різко змінили, або стрімко наростили штат у тих секторах, де на 100% дозволено бронювання працівників.

Нагадаємо, 31 жовтня повідомлялося, що після того, як запрацювало бронювання через "Дію", в Україні зафіксували понад мільйон заброньованих. Однак частина цих осіб виявилась "двійниками" у системі.