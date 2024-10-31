Цифра у 1,5 млн неправдива: скільки українців заброньовано від мобілізації, — Мінекономіки

Після того, як запрацювало бронювання через "Дію", в Україні зафіксували понад мільйон заброньованих. Однак частина цих осіб виявилась "двійниками" у системі.

Related video

Міністерка економіки Юлія Свириденко спробувала інформацію про те, що в Україні 1,5 мільйона осіб мають бронь від мобілізації. Про з посиланням на інтерв’ю Forbes від 31 жовтня повідомили у виданні "Бабель".

Скільки українців мають бронь від мобілізації

Чиновниця пояснила, що після появи онлайн-бронювання через застосунок "Дії" було зафіксовано до 1,049 мільйона заброньованих громадян. Однак причина такої статистики була у тому, що деякі підприємства подавали документи і в електронному, і у паперовому вигляді. Насправді ж "на піку" бронь мало 950 тисяч українців.

Однак в Україні прагнуть зробити процес прозоріший й систематизувати його. Мета уряду — щоб відстрочку отримали лише ті, хто дійсно має на це право. Через це процедуру бронювання думають змінити, наприклад, надавши пріоритет за зарплатнею.

Бронь від мобілізації: компанії "маніпулюють"

Міністерка розповіла, що деякі компанії подають документи на визнання критично важливими, вказують середню зарплатню по регіону. Однак згодом розмір окладу падає до мінімальної. Це Свириденко назвала "маніпуляціями".

"Це сигнал, що варто запровадити пріоритизацію критеріїв і сфокусувати військово-цивільні адміністрації та міністерства, щоб вони приділяли більшу увагу оплаті праці. І щоб ті, хто отримує бронювання, платили всю зарплату офіційно", — підкреслила вона.

Чиновниця повідомила, що пропонуватиме узгодження критеріїв з Мінекономіки та Міноборони. З її слів, деякі військово-цивільні адміністрації встановили настільки різні критерії, що можуть визнати критично важливими фірми, які насправді такими не є.

Водночас вона наголосила на важливості ВЦА в процесі бронювання. Як пояснила Свириденко, саме вони можуть відрізнити фактичні підприємства від тих, що діють лише "на паперах".

Нагадаємо, військовий ЗСУ Олександр Довгий поскаржився, що підприємство оборонно-промислового комплексу 6 місяців не може отримати статус критично важливого.

Представник Київського ТЦК Тарас Титаренко повідомив, що потік добровольців в Україні зменшився. З його слів, українці, яких можна помітити на подвір’ях військкоматів, здебільшого заброньовані.