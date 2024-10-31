Цифра в 1,5 млн неправдива: сколько украинцев забронировано от мобилизации, — Минэкономики

После того, как заработало бронирование через "Дію", в Украине зафиксировали более миллиона забронированных. Однако часть этих лиц оказалась "двойниками" в системе.

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Министр экономики Юлия Свириденко попробовала информацию о том, что в Украине 1,5 миллиона человек имеют бронь от мобилизации. Об этом со ссылкой на интервью Forbes от 31 октября сообщили в издании "Бабель".

Сколько украинцев имеют бронь от мобилизации

Чиновница объяснила, что после появления онлайн-бронирования через приложение "Дії" было зафиксировано до 1,049 миллиона забронированных граждан. Однако причина такой статистики была в том, что некоторые предприятия подавали документы и в электронном, и в бумажном виде. На самом деле "на пике" бронь имело 950 тысяч украинцев.

Однако в Украине стремятся сделать процесс более прозрачным и систематизировать его. Цель правительства — чтобы отсрочку получили только те, кто действительно имеет на это право. Поэтому процедуру бронирования думают изменить, например, предоставив приоритет по зарплате.

Бронь от мобилизации: компании "манипулируют"

Министр рассказала, что некоторые компании подают документы на признание критически важными, указывают среднюю зарплату по региону. Однако впоследствии размер оклада падает до минимальной. Это Свириденко назвала "манипуляциями".

"Это сигнал, что стоит ввести приоритизацию критериев и сфокусировать военно-гражданские администрации и министерства, чтобы они уделяли большее внимание оплате труда. И чтобы те, кто получает бронирование, платили всю зарплату официально", — подчеркнула она.

Чиновница сообщила, что будет предлагать согласование критериев с Минэкономики и Минобороны. По ее словам, некоторые военно-гражданские администрации установили настолько разные критерии, что могут признать критически важными фирмы, которые на самом деле таковыми не являются.

В то же время она отметила важность ВГА в процессе бронирования. Как объяснила Свириденко, именно они могут отличить фактические предприятия от тех, которые действуют только "на бумаге".

Напомним, военный ВСУ Александр Довгий пожаловался, что предприятие оборонно-промышленного комплекса 6 месяцев не может получить статус критически важного.

Представитель Киевского ТЦК Тарас Титаренко сообщил, что поток добровольцев в Украине уменьшился. По его словам, украинцы, которых можно заметить во дворах военкоматов, в основном забронированы.