Кабмин частично возобновил бронирование военнообязанных: что важно знать

Правительство также планирует завершить аудит статуса критических предприятий и бронирования работников. В Кабмине хотят выяснить, были ли при оформлении соответствующих статусов недобросовестные действия с потенциально коррупционным характером.

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Бронирование военнообязанных было частично восстановлено, а все работники, которые имели соответствующий статус, смогут продлить его на соответствующий срок. Об этом говорится в соответствующем решении Кабмина.

В тексте говорится, что те работники, которые получили статус забронированных до 31 мая, смогут продлить срок бронирования на аналогичный срок.

Решение Кабмина относительно полноления бронирования (фото: скриншот с Правительственного портала)

"В то же время аудит решений о присвоении статуса критически важных предприятий, которые были приняты в последние четыре месяца, продлится до 15 ноября. Причина аудита — аномальный рост количества критически важных предприятий и количества забронированных работников. Это сделано в интересах усиления обороноспособности государства и для недопущения злоупотреблений", — указано в решении правительства.

В Кабмине добавили, что по результатам аудита определят, "имели ли место недобросовестные действия и носят ли они потенциально коррупционный характер". На основе данных правительство планирует обновить критерии бронирования в пользу "нашей безопасности и обороны, и в пользу нашей экономики".

Напомним, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский заметил, что в результате оптимизации и цифровизации бронирования от мобилизации получили отсрочку суммарно 1,5 млн человек. В СМИ написали, что процесс бронирования остановили, ориентировочно, до 15 ноября.

Также Фокус рассказывал о том, как изменится бронирование от мобилизации. Государство изменит критерии для компаний с разрешением на бронирование и таким образом получит дополнительно миллиарды гривен, рассказали источники журналистов. Кроме того, их обяжут ежемесячно отчитываться о зарплатах