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Украина Усиление мобилизации в Украине

Кабмин частично возобновил бронирование военнообязанных: что важно знать

кабмин
Фото: Кабинет Министров Украины | Правительство частично возобновило бронирование, однако продолжило аудит процедуры

Правительство также планирует завершить аудит статуса критических предприятий и бронирования работников. В Кабмине хотят выяснить, были ли при оформлении соответствующих статусов недобросовестные действия с потенциально коррупционным характером.

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Бронирование военнообязанных было частично восстановлено, а все работники, которые имели соответствующий статус, смогут продлить его на соответствующий срок. Об этом говорится в соответствующем решении Кабмина.

В тексте говорится, что те работники, которые получили статус забронированных до 31 мая, смогут продлить срок бронирования на аналогичный срок.

Решение Кабмина относительно полноценного бронирования Fullscreen
Решение Кабмина относительно полноления бронирования (фото: скриншот с Правительственного портала)

"В то же время аудит решений о присвоении статуса критически важных предприятий, которые были приняты в последние четыре месяца, продлится до 15 ноября. Причина аудита — аномальный рост количества критически важных предприятий и количества забронированных работников. Это сделано в интересах усиления обороноспособности государства и для недопущения злоупотреблений", — указано в решении правительства.

В Кабмине добавили, что по результатам аудита определят, "имели ли место недобросовестные действия и носят ли они потенциально коррупционный характер". На основе данных правительство планирует обновить критерии бронирования в пользу "нашей безопасности и обороны, и в пользу нашей экономики".

Напомним, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский заметил, что в результате оптимизации и цифровизации бронирования от мобилизации получили отсрочку суммарно 1,5 млн человек. В СМИ написали, что процесс бронирования остановили, ориентировочно, до 15 ноября.

Также Фокус рассказывал о том, как изменится бронирование от мобилизации. Государство изменит критерии для компаний с разрешением на бронирование и таким образом получит дополнительно миллиарды гривен, рассказали источники журналистов. Кроме того, их обяжут ежемесячно отчитываться о зарплатах