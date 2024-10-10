Выглядят сомнительными: в Правительстве назвали 2 причины, почему решили провести аудит бронирований

В последнее время в Украине увеличилось количество бронирований и, соответственно, достаточно чувствительно уменьшилось количество мобилизованных, говорят в правительстве.

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В Офисе президента Украины и правительстве усомнились в правдивости случаев бронирований от мобилизации работников критической инфраструктуры, поэтому инициировали проведение аудитов по этому поводу. Об этом пишет NV со ссылкой на источники в правительстве.

По информации источника, есть две причины аудита — публичная и не публичная, которые заставили чиновников начать проверки предприятий критической инфраструктуры. Одна из причин аудита предприятий и учреждений, которые получили право бронировать своих сотрудников, — возмущение президента Владимира Зеленского, другая — падение ежемесячно количества мобилизованных.

"Очень увеличилось количество бронирований и, соответственно, достаточно чувствительно уменьшилось количество мобилизованных. Причем некоторые случаи предоставления предприятиям статуса "критической инфраструктуры" вообще выглядят сомнительными — речь идет, условно, о каких-то кафе", — рассказал топ-чиновник.

Он добавил, что из-за этого и начали обсуждать вопрос аудита и пересмотра условий для бронирования.

Напомним, что Кабмин принял протокольное решение, которым до 15 ноября приостановил действие критериев для бронирования военнообязанных работников. Оно предусматривает аннулирование отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации в случае выявления фактов необоснованного бронирования.

4 октября народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что решение об экономическом бронировании в Украине уже принято. По его словам, рассматриваются его три модели.