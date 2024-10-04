Решение принято: в Украине введут модель экономического бронирования, — Железняк

По словам народного депутата от фракции "Голос", сейчас рассматривается три модели экономического бронирования.

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Решение об экономическом бронировании уже принято. Об этом сообщил народный депутат от политической партии "Голос", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк со ссылкой на заместителя министра экономики Виталия Киндратива.

"Сказал что точно будут внедрять модель экономического бронирования. Решение принято", — рассказал Ярослав Железняк.

Нардеп отметил, что сейчас рассматривают три модели экономического бронирования.

"Ждут "решения политического руководства". Типа сказали, что переходят от критичности предприятия к критичности работника. Вроде бы на год, но с ежемесячным подтверждением зарплаты", — уточнил он.

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Что такое экономическое бронирование

Бронирование "за деньги" предлагает владельцам предприятий решить, какие работники им действительно нужны, и платить за них налоги "по полной программе". Таким образом, забронировать сотрудников сможет даже тот бизнес, который не подпадает под критерии критически важного для страны. Главной целью экономического бронирования называют вывод зарплат военнообязанных из тени и пополнение госбюджета.

По информации нардепа Богдана Грицака, экономическое бронирование в первую очередь коснется граждан, которые получают "белую" зарплату. Подобная мера поможет государству уберечь ресурсы для ведения войны.

В правительстве уже рассчитали, что реализация такой программы могла бы обеспечить доход в размере до 100 миллиардов гривен. По словам вице-премьер-министра, экономическое бронирование — это реальный способ увеличить бюджет и финансирование обороны.