Не для всех мужчин: как и когда заработает экономическое бронирование от мобилизации, — нардеп

Экономическое бронирование в первую очередь коснется граждан, которые получают "белую" зарплату, пояснил нардеп Богдан Грицак. По его мнению, подобная мера поможет государству уберечь ресурсы для ведения войны.

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Военнообязанные украинцы получат отсрочку от мобилизации в случае, если работодатель оплатит за них сумму от 20 до 30 тыс. грн. Народные депутаты Украины уже передали в Кабинет Министров наработки по этому виду отсрочка в пределах экономического бронирования. О деталях получения отсрочки народный депутат от "Слуг народа" Богдан Грицак рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Грицак пояснил, что народные депутаты из состава так называемой "группы Наталухи" имели несколько различных подходов к экономическому бронированию. Эти подходы обнародовали и инициировали общественное обсуждение. Один из них получил Кабмин и в ближайшее время должно выйти постановление, которое упорядочит этот вопрос. Предложение, по которому пришли к согласию — это "откуп" от мобилизации части работников компании, при этом платят не граждане, а владелец предприятия, уточнил нардеп.

Экономичное бронирование — Грица о деталях отсрочки см. с 9:30

Экономичное бронирование — детали

В эфире телеканала Грицак привел концепции экономического бронирования, которую передали в Кабмин:

стоимость бронирования военнообязанного — 20-30 тыс. грн;

средства оплачивает работодатель;

забронировать можно от 30 до 50% военнообязанных сотрудников.

Нардеп объяснил, зачем вводят отсрочку от мобилизации за деньги, хотя в обществе говорят, что это не справедливо, потому что доступно для богатых людей. По его словам, экономическое бронирование нужно для того, чтобы "общество нормально жило" и государство имело возможность "аккумулировать ресурсы" для закрытия потребностей войны. Также политик затронул вопрос, выйдет ли из тени рынок труда, на котором часть работников получает зарплату "в конвертах". По мнению Грицака, это "утопическая история" и "идеальный мир". Причина такой ситуации — недоверие к чиновникам, которые могут изменить действующие правила в любой момент в течение 2-3 месяцев.

"Большая часть, я убежден, останется в тени, потому что работники не чувствуют уверенности в том, что правила игры, которые будут сейчас предложены, будут иметь свое долгосрочное обеспечение", — сказал он.

Отметим, 6 сентября Фокус собрал информацию об экономическом бронировании от мобилизации и к каким возможным последствиям моно приведет. В частности, директор консалтинговой компании "Михайлов и партнеры" Виталий Михайлов пояснил, что не ожидает легализации "серых" и "черных" конвертов, которые получают работники украинских компаний. По его мнению, возможность получения легальной отсрочки получат те граждане, кто получает "белую" зарплату — то есть полную зарплату с уплатой всех необходимых отчислений в госбюджет.

Напоминаем, в сентябре начальник управления ИТ Минобороны рассказал о новациях в сфере оформления и вручения повесток ТЦК. Между тем начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо объяснил, какие средства получают граждане, которые мобилизовались и проходят военную подготовку в учебных центрах.