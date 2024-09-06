Правительство вернулось к идее экономического бронирования по критерию заработной платы, и эту информацию уже подтвердили в Минэкономики. Сейчас прорабатываются несколько моделей, но окончательное решение зависит от позиции высшего политического руководства.

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Ввести бронирование за деньги планируют уже в октябре-ноябре, поэтому рынок труда ожидают определенные изменения. По мнению экспертов, экономическое бронирование прежде всего коснется "белых" компаний, которые работают в соответствии с требованиями действующего законодательства о труде. Но в любом случае стремительного выхода бизнеса из тени не будет. Об этом пишет Фокус в своем новом материале "Экономическое бронирование в Украине: что предлагают и у кого вырастут зарплаты".

Отвечая на вопрос, как экономическое бронирование повлияет на рынок труда, директор консалтинговой компании "Михайлов и партнеры" Виталий Михайлов отметил, что в Украине все компании можно условно разделить на три вида:

"белые" с официальной зарплатой;

"серые", которые официально платят минималку, а остальное — в конверте;

"черные", которые работают без официального оформления работников и платят заработанное наличными.

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"В работе "черных" компаний экономическое бронирование ничего не изменит, — считает Михайлов. — С "серыми" компаниями все сложно: трудно сказать, готовы ли они поднять официальные зарплаты с 8 до 35 тыс. грн и при этом выплачивать втрое большие налоги. Поэтому, прежде всего закон об экономическом бронировании коснется "белых" компаний. Это банковский сектор, транснациональные международные корпорации, крупные отечественные компании с намеком на прозрачность".

Сумма в 35 тыс. грн, которая сегодня обсуждается, как минимально необходимая для экономического бронирования зарплата, — это зарплата выше средней, продолжает Михайлов. У кассира, кладовщика, грузчика таких зарплат нет. А вот у водителя, высококвалифицированного рабочего — вполне возможно. Поэтому новые законодательные изменения в первую очередь коснутся востребованных специалистов и людей, которые работают не руками, а головой.

Экономическое бронирование — это дополнительный инструмент мотивации и удержания, который "привязывает" работников к компании

"Интерес государства — это налоги, планируется собирать миллиарды гривен в год только за счет выхода из тени и нерыночного увеличения зарплаты, — отметил Виталий Михайлов в комментарии Фокусу. — Но сколько людей на самом деле выйдут из тени в результате таких законодательных изменений, сегодня не знает никто, включая законодателей".

По мнению эксперта, если смотреть на это исключительно с точки зрения бизнеса, то плюсы очевидны. У бизнеса появляется инструмент, с помощью которого можно легально бронировать сотрудников и планировать свою деятельность. Кроме того, это дополнительный инструмент мотивации и удержания, который "привязывает" работников к компании, что опять-таки является плюсом для бизнеса.

Эксперты не исключают, что в некоторых случаях высокие доходы могут быть только на бумаге.

В то же время эксперты не исключают, что в некоторых случаях высокие доходы могут быть лишь на бумаге. Например, руководитель может повысить зарплату до уровня, необходимого для бронирования от мобилизации, но при условии, что эти деньги сотрудник вернет компании или лично ему.

Директор консалтинговой компании TalentMatch, HR-эксперт Наталья Слинько в разговоре с Фокусом не исключила, что сами сотрудники будут соглашаться доплачивать налоги со своей "не дотягивающей" зарплаты. Таким образом они будут недополучать часть зарплаты, но официально выйдут на больший уровень доходов и все же получат возможность быть забронированными.

Напомним, что Даниил Гетманцев считает вопрос экономического бронирования одним из самых сложных за последние пять лет. Принять решение, которое устроило бы всех, невозможно.

Ранее Фокус писал, какой бизнес в Украине заплатит до 55 тыс. грн за бронь сотрудника от мобилизации.