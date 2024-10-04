Рішення прийнято: в Україні запровадять модель економічного бронювання, — Железняк

За словами народного депутата від фракції "Голос", наразі розглядається три моделі економічного бронювання.

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Рішення про економічне бронювання уже ухвалено. Про це повідомив народний депутат від політичної партії "Голос", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк із посиланням на заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва.

"Сказав, що точно будуть впроваджувати модель економічного бронювання. Рішення прийнято", — розповів Ярослав Железняк.

Нардеп зазначив, що наразі розглядають три моделі економічного бронювання.

"Чекають "рішення політичного керівництва". Сказали, що переходять від критичності підприємства до критичності працівника. Начебто на рік, але з щомісячним підтвердженням зарплати", — уточнив він.

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Що таке економічне бронювання

Бронювання "за гроші" пропонує власникам підприємств вирішити, які працівники їм справді потрібні, і сплачувати за них податки "по повній програмі". У такий спосіб забронювати співробітників зможе навіть той бізнес, який не підпадає під критерії критично важливого для країни. Головною метою економічного бронювання називають виведення зарплат військовозобов'язаних із тіні та поповнення держбюджету.

За інформацією нардепа Богдана Грицака, економічне бронювання насамперед торкнеться громадян, які отримують "білу" зарплату. Такий захід допоможе державі вберегти ресурси для ведення війни.

В уряді вже розрахували, що реалізація такої програми могла б забезпечити дохід у розмірі до 100 мільярдів гривень. За словами віцепрем'єр-міністра, економічне бронювання — це реальний спосіб збільшити бюджет і фінансування оборони.