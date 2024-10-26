Кабмін частково поновив бронювання військозобов'язаних: що важливо знати

Уряд також планує завершити аудит статусу критичних підприємств і бронювання працівників. У Кабміні хочуть вияснити, чи були при оформленні відповідних статусів недобросовісні дії з потенційно корупційним характером.

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Бронювання військовозобов'язаних було частково поновлене, а всі працівники, які мали відповідний статус, зможуть продовжити його на відповідний термін. Про це йдеться в відповідному рішення Кабміну.

В тексті йдеться, що ті працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня, зможуть подовжити термін бронювання на аналогічний термін.

Рішення Кабміну щодо повнолення бронювання (фото:скріншот з Урядового порталу)

"Водночас аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада. Причина аудиту – аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань", — вказано в рішенні уряду.

В Кабміні додали, що за результатами аудиту визначать, чи "мали місце недобросовісні дії та, чи носять вони потенційно корупційний характер". На основі даних уряд планує оновити критерії бронювання на користь "нашої безпеки та оборони, і на користь нашої економіки".

Нагадаємо, на початку жовтня президент України Володимир Зеленський помітив, що внаслідок оптимізації та цифровізації бронювання від мобілізації отримали відстрочку сумарно 1,5 млн осіб. У ЗМІ написали, що процес бронювання зупинили, орієнтовно, до 15 листопада.

Також Фокус розповідав про те, як зміниться бронювання від мобілізації. Держава змінить критерії для компаній з дозволом на бронювання і в такий спосіб отримає додатково мільярди гривень, розповіли джерела журналістів. Крім того, їх зобов'яжуть щомісяця звітувати про зарплати