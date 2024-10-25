Зарплати від 19 тисяч та без торгівлі квотами: як зміниться бронювання від мобілізації

Держава змінить критерії для компаній з дозволом на бронювання і в такий спосіб отримає додатково мільярди гривень, розповіли джерела журналістів. Крім того, їх зобов'яжуть щомісяця звітувати про зарплати.

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Органи влади, які визначали критичну важливість певних підприємств, повинні переглянути свої рішення. Якщо перевірка покаже, що якісь критерії не виконуються, то статус критичних знімуть, а заброньовані співробітники втратять захист від призову. Крім того, зникне можливість відстрочки, якщо компанія платить зарплату менш як 19 тис. грн. Про те, які зміни очікуються у процедурі бронювання від мобілізації, написало медіа NV у статті для підписників. Фокус зібрав головне на основі тез, опублікованих на порталі dev.ua.

Медіа спершу нагадало, на яких підставах влада переглядатиме рішення щодо підприємств, критично важливих для економіки та регіонів. 22 жовтня у постанові №1204 Кабінет Міністрів вніс зміни у постанову №76 від 27 січня 2023 року, у якій ідеться про критерії та порядок бронювання. Зокрема, додається підпункт 6-1, згідно з яким проведуть перевірку критично важливих компаній. Після цього можливі два варіанти: або компанія втрачає цей статус і тоді співробітники втрачають бронь, або зберігає і тоді змін немає, свідчить текст нової постанови. Водночас джерела NV розповіли, що з'являться інші критерії, які принесуть, крім того, гроші в бюджет. Водночас 20% підприємств втратять статус критичних через зловживання законом.

"На думку чиновників, подібна ініціатива може принести до держбюджету мільярди гривень на місяць. [Перегляд статусу — Ред.] стосується тих [компаній], які спочатку не мали би потрапити до цього списку. Багато з цих компаній могли торгувати квотою на бронь", — пояснили джерела журналістів.

Бронювання від мобілізації — постанова Кабміну №1204 про критично важливі підприємства Фото: Скриншот

Бронювання від мобілізації — що нового

Згідно з інформацією джерел ЗМІ, відбудуться наступні зміни у процесі бронювання:

підприємства зобов'яжуть щомісячно подавати звіти про зарплати працівників. Якщо зарплата менш як 19 тис. грн, то компанію видаляють з переліку критично важливих, а люди втратять бронь;

військові адміністрації втратять право визначати статус підприємств. Натомість повноваження передадуть терцентрам комплектування;

критично важливі підприємства втратять можливість захистити від мобілізації 100% працівників — встановлять обмеження на рівні 70–90%.

Подібні зміни зменшать кількість заброньованих на підприємствах вказаної категорії, підсумовується у статті. На момент публікації не було коментарів прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, президента Володимира Зеленського, голови комітету з нацбезпеки ВР Олександра Завітневича або інших посадовців.

Зазначимо, 10 жовтня джерела NV в уряді розповіли про тимчасову зупинку бронювання від мобілізації. Водночас називали дві причини такого рішення. Перша причина — президент Зеленський зауважив надто велику кількість громадян, захищених від призову. Друга причина — зменшення потоку людей, якими поповнювали лави ЗСУ. Орієнтовно, відновлення процесу бронювання можливе 15 листопада, пояснили джерела.

Нагадуємо, 25 жовтня юристи розповіли виданню The Page, що є причини, через які зупинка бронювання може тривати довше.