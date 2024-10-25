Зупинка бронювання: юристи попередили про аудит компаній та скасування відстрочок

Деякі громадяни втратять бронювання від мобілізації після аудиту критично важливих підприємств. Якщо підприємство не відповідатиме критеріям, міністерства та обласні адміністрації скасують певні рішення, і людей призиватимуть в ЗСУ.

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Уряд планує провести аудит підприємств зі статусом "критично важливих". Крім того, перевірять, чи дійсно заброньовані працівники є співробітниками, без яких виробничий процес ніяк не обійдеться. Після цього деякі громадяни втратять захист від призову в ЗСУ. Про особливості запинки бронювання від мобілізації розповіли на порталі The Pages.

На порталі навели позицію юристів, які пояснили, що мають відбутись перевірки підприємств, які отримали статус "критично важливих" — чи відповідають вони відповідним критеріям. Також влада перевірятиме інші порушення: наприклад, бронювання осіб, які не є важливими для роботи компанії, або масове оформлення відстрочок через застосунок "Дія". У статті підсумували, що слід чекати анулювання бронювання для деяких громадян. Разом з тим скасують статус "критичної важливих" для деяких компаній, зауважили юристи.

Зупинка бронювання від мобілізації — деталі

Журналісти навели позицію адвоката Сергій Савинського, який пояснив, що офіційна причина зупинки бронювання — це "перегляд деяких рішень" та пошук більш справедливих шляхів для мобілізації та відстрочок. Водночас неофіційно може іти мова про надто велику кількість зловживань, які допускають чиновники, керівники підприємств під час оформлення захисту від призову. Інший адвокат, Євген Буліменко, з ним погодився і додав ще одну неофіційну причину — проблему з мобілізацією і дефіцитом кадрів для ЗСУ. Адвокат Олександр Камша, зі свого боку, очікує, що урядовці перевірять, чи дійсно компанія та громадяни відповідають критеріям для бронювання, а потім опублікують аналітичний звіт і внесуть корективи в закони та процедури.

Як може відбуватись аудит підприємств та анулювання відстрочки:

спершу перевірять компанії, які отримали статус критично-важливих. Цей статус встановлюється певними органами влади (міністерства чи обласними адміністраціями). Отже, вони проведуть аудит і мають право скасувати рішення, якщо насправді підприємство (установа, організація) їм не відповідають;

після цього з'явиться підстава про скасування бронювання від мобілізації працівникам проблемних компаній.

Після завершення аудиту процес бронювання мають відновити, впевнений юрист Євген Буліменко. З іншого боку, аудит може затягнутись, оскільки компаній багато, а критерії надто розмиті, зауважив його колега. Крім того, перевірка паперових документів вимагає більше часу, ніж цифрових.

"Можливо, аудит проводитимуть вибірково стосовно певного переліку компаній. Якщо ж перевірка стосуватиметься взагалі всіх критично важливих підприємств, це може потребувати додаткового часу", — пояснив юрист Камша.

Зазначимо, на початку жовтня президент України Володимир Зеленський помітив, що внаслідок оптимізації та цифровізації бронювання від мобілізації отримали відстрочку сумарно 1,5 млн осіб. У ЗМІ написали, що процес бронювання зупинили, орієнтовно, до 15 листопада.

Нагадуємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, у якому ідеться про громадян, мобілізованих у віці 18-25 років. Тим часом президент оголосив про ліквідацію усіх медико-соціальних експертних комісій: нардеп розповів, що прийде їм на заміну.