"Не будуть кланятись": у Раді розповіли, що буде замість МСЕК і як уникнуть корупції (відео)

Для реформування МСЕК в Україні посилять цифровізацію у системі охорони здоров'я, пояснив нардеп та голова відповідного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький. Завдяки новаціям люди не носитимуть папірці, а медичні чиновники не наживатимуться на довідках.

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Після ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) військовослужбовцям з наслідками поранень та людям з важкими хворобами не доведеться ходити по установах, щоб отримати різні довідки. Спершу їх оглядатиме сімейний лікар та спеціальна медична комісія у найближчій лікарні. Усі дані фіксуватимуть в електронній системі, у якій добре видно несанкціонований вхід та спробу фальсифікації. Програмне забезпечення для функціонування цієї системи вже існує, слід просто оновити "софт". Про інституції, які займатимуться встановленням інвалідності замість МСЕК, голова Комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький розповів у ефірі "Радіо Свобода".

Що буде замість МСЕК — Радуцький про ліквідацію та реформу, див. із 7:15

Що буде замість МСЕК — деталі

Радуцький пояснив, що під час реформування звернуться до диджиталізації — тобто оцифрування медичних документів та контролю за деклараціями людей з медкомісій. Нардеп нагадав, що в Україні раніше, під час перших спроб покращити військово-лікарські комісії (ВЛК), у місцевих лікарнях створили мультидисциплінарні комісії. Після ліквідації МСЕК саме туди найперше звертатимуться люди з важкими хворобами, військовослужбовці. Ця інституція робитиме висновок про стан здоров'я і його вплив на життя. Рішення потім має підтвердити ще одна нова структура, яка, власне, і замінить МСЕК — це особливі комісії у кластерних та надкластерних лікарнях, заявив політик. Новація полягає в тому, що громадянам не буде потрібно особисто ходити по установах, оскільки уся інформація буде збиратись в єдиній електронній системі.

"Люди носять в МСЕКи тонну папірців, ходять, кланяються кожному дрібному чиновнику чи кожному дрібному медичному чиновнику, щоб отримати якийсь папірець. Все це буде під'єднане до електронної системи охорони здоров'я, яка працює вже не один рік", — наголосив нардеп.

На думку голови комітету, папірці — це "знущання з людей" і саме з цього починалась корупція в медкомісіях. Якщо все перевести в цифровий формат, як, наприклад, це робиться в наявній "Електронній системі охорони здоров'я" (ЕСОЗ). Радуцький впевнений, що до цієї системи додадуть оцифровані документи. Після цього буде видно кожну спробу несанкціонованого доступу і спробу щось підробити.

"Цей моніторинг виявляє дуже швидко якісь фальсифікати. Тобто людям, у яких це все буде в електронному вигляді, вже не треба буде відправляти, їздити на якісь комісії, а це все-таки гарантії того, що буде це працювати як основний запобіжник", — сказав він.

Зазначимо, 22 жовтня президент України Володимир Зеленський після засідання Ради з нацбезпеки ухвалив рішення про ліквідацію МСЕК, які допрацюють до 31 грудня, а потім зникнуть. Рішення з'явилось після затримання глави Хмельницької обласної медкомісії Тетяни Крупи, в якої вдома виявили 6 млн дол. та запідозрили у неправомірній вигоді. Вслід за цим у ЗМІ повідомили про майже 50 прокурорів, які отримали інвалідність за часів Крупи і отримували додаткові кошти на пенсії. Згодом глава СБУ Василь Малюк відвітував про виявлення майже 70 фальсифікованих висновків, ухвалених в МСЕК.

Нагадуємо, 23 жовтня Фокус зібрав інформацію щодо того, як діяти військовим з пораненнями після ліквідації медкомісії.