Від 100-200 тис. доларів у Києві: журналісти з'ясували, скільки коштує посада голови МСЕК

За словами експертів, корупційна складова в системі МСЕКів існувала давно, але саме під час дії воєнного стану вона досягла небачених масштабів.

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За посаду голови медико-соціальної експертної комісії в Україні потрібно заплатити не менше 50 тисяч доларів, а якщо мова йде про столицю, то — у два рази більше. Про це йдеться у розслідуванні "Телеграфу".

За інформацією від джерел видання, до початку повномасштабного вторгнення РФ вартість крісла керівника обласного МСЕКу оцінювалася приблизно у 30 тисяч доларів, проте з лютого 2022 року ціни зросли у рази.

"Ще до скандалу з Крупою посада очільника обласної МСЕК в регіонах коштувала від $50 тис., а у Київській області та столиці — від $100-200 тисяч відповідно. Частина коштів від цих тіньових торгів по вертикалі МОЗу могла надходити, як то кажуть "наверх", — зазначив співрозмовник "Телеграфу".

Журналісти пояснили, що така висока вартість посади голови МСЕК обумовлена тим, що, обіймаючи її, людина може отримати "колосальні прибутки" за незаконну видачу довідок про інвалідність.

Експерти зазначають, що корупційна складова в системі МСЕКів існувала давно, але саме під час дії воєнного стану вона досягла небачених масштабів.

"Причиною цього називають як загальне зростання корупції в умовах війни, так і збільшення попиту на довідки про непридатність до військової служби", — зазначили автори розслідування.

Для чого потрібна МСЕК?

МСЕК складається з великої групи вузькопрофільних медиків, які збираються на засідання та вирішують, чи має людина право на інвалідність. У своїх висновках лікарі встановлюють групи з інвалідності та відсотки втрати працездатності людей після травми чи хвороби. Ця медико-експертна робота комісій охоплює як цивільних громадян, так і військових.

Щоб отримати групу з інвалідності, пацієнти мають пройти МСЕК, на яке потрібно отримати направлення або від сімейного лікаря, або від медзакладів. Важливо, що довідка МСЕКу має стати підставою для нарахування громадянам грошової допомоги від держави та оформлення інших соціальних пільг.

МСЕКи знаходяться у структурі Міністерства охорони здоров’я, але їхніх керівників призначає не МОЗ, а місцеві органи влади. Зараз МСЕК поділяються на обласні, міські, міжрайонні та районні, а також столичну і центральну — в Києві.

Нагадаємо, 4 жовтня ДБР викрило керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина, керівника облуправління пенсійного фонду, на незаконному збагачені.

7 жовтня Печерський райсуд обрав запобіжний захід голові Хмельницької МСЕК. Тетяну Крупу відправили під варту на два місяці із можливістю внесення застави у 500 млн гривень.