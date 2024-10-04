6 млн доларів у тумбочці і валізах: на Хмельниччині викрили керівницю МСЕК та її сина (фото, відео)

У робочому кабінеті керівниці Хмельницького МСЕК знайшли 100 тис. доларів США, низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Посадовці також мають десятки об'єктів нерухомості в Україні, Австрії, Іспанії та Туреччині.

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У Хмельницькій області правоохоронці викрили керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) та її сина — керівника облуправління Пенсійного фонду на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Про це повідомляє пресслужба ДБР у п'ятницю, 4 жовтня.

Обшуки проходили в межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути мобілізації. Їх проводили в службових кабінетах та за місцями проживання фігурантів

У кабінеті керівниці МСЕК було знайдено 100 тисяч доларів США та фальшиві медичні документи, списки ухилянтів із підробленими діагнозами.

У помешканні посадовців виявили ще понад 5 мільйонів доларів, 300 тисяч євро, 5 мільйонів гривень, а також коштовності та брендові прикраси. Частину грошей чиновниця намагалася викинути через вікно під час обшуку.

ДБР викрито посадовицю МСЕК та її сина Фото: Офіс генерального прокурора ДБР викрито посадовицю МСЕК та її сина Фото: Офіс генерального прокурора

Окрім цього, з'ясувалося, що родина володіє значними активами:

30 об’єктів нерухомості у Хмельницькому, Львові та Києві;

9 елітних автівок;

корпоративні права на 48 мільйонів гривень;

готельно-ресторанний комплекс на майже 3 тисячі квадратних метрів в одному із парків Хмельницького;

нерухомість в Австрії, Іспанії та Туреччині;

2,3 мільйона доларів США на валютних закордонних рахунках.

Посадовці не задекларували ці статки, як того вимагає законодавство. Наразі триває досудове розслідування, в межах якого встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до злочинної діяльності.

Зазначимо, керівницею Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) є Тетяна Крупа. Вона також є депутаткою обласної ради. Начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області — її син Олександр Крупа.

Фігурантам справи можуть висунути обвинувачення у шахрайстві в особливо великих розмірах, відмиванні коштів, поданні неправдивих даних у деклараціях та незаконному збагаченні. Санкції статей передбачають до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Розслідування ведеться під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, 24 вересня НАБУ і САП спіймали на хабарі у розмірі 40 тисяч доларів заступницю прокурора Запорізької області.