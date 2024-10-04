6 млн долларов в тумбочке и чемоданах: в Хмельницкой области разоблачили руководительницу МСЭК и ее сына (фото, видео)

В рабочем кабинете руководительницы Хмельницкого МСЭК нашли 100 тыс. долларов США, ряд поддельных медицинских документов, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами. Чиновники также имеют десятки объектов недвижимости в Украине, Австрии, Испании и Турции.

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В Хмельницкой области правоохранители разоблачили руководительницу областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) и ее сына — руководителя облуправления Пенсионного фонда на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в пятницу, 4 октября.

Обыски проходили в рамках расследования уголовного производства относительно незаконного оформления инвалидности мужчинам, которые пытаются избежать мобилизации. Их проводили в служебных кабинетах и по местам жительства фигурантов

В кабинете руководительницы МСЭК было найдено 100 тысяч долларов США и фальшивые медицинские документы, списки уклонистов с поддельными диагнозами.

В квартире чиновников обнаружили еще более 5 миллионов долларов, 300 тысяч евро, 5 миллионов гривен, а также драгоценности и брендовые украшения. Часть денег чиновница пыталась выбросить через окно во время обыска.

ГБР разоблачила чиновницу МСЭК и ее сына Фото: Офис генерального прокурора ГБР разоблачила чиновницу МСЭК и ее сына Фото: Офис генерального прокурора

Кроме этого, выяснилось, что семья владеет значительными активами:

30 объектов недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве;

9 элитных автомобилей;

корпоративные права на 48 миллионов гривен;

гостинично-ресторанный комплекс на почти 3 тысячи квадратных метров в одном из парков Хмельницкого;

недвижимость в Австрии, Испании и Турции;

2,3 миллиона долларов США на валютных зарубежных счетах.

Чиновники не задекларировали это состояние, как того требует законодательство. Сейчас продолжается досудебное расследование, в ходе которого устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к преступной деятельности.

Отметим, руководительницей Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) является Татьяна Крупа. Она также является депутатом областного совета. Начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области — ее сын Александр Крупа.

Фигурантам дела могут предъявить обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах, отмывании средств, представлении ложных данных в декларациях и незаконном обогащении. Санкции статей предусматривают до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Расследование ведется под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, 24 сентября НАБУ и САП поймали на взятке в размере 40 тысяч долларов заместителя прокурора Запорожской области.