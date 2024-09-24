Вымогала 40 тысяч долларов: заместительницу прокурора Запорожской области поймали на взятке

Как сообщили в НАБУ, чиновница обещала отменить арест имущества и посодействовать не привлечению к уголовной ответственности.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой поймали заместителя прокурора Запорожской области на получении взятки в размере 40 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"Чиновница выразила просьбу предоставить 40 тыс. долл. США за изменение подследственности в уголовном производстве, обеспечение отмены ареста имущества и непривлечение лица к уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

В НАБУ уточнили, что чиновницу разоблачили во время получения всей суммы взятки.

Сейчас решается вопрос о задержании и сообщение ей о подозрении.

В Офисе генерального прокурора уже успели прокомментировать разоблачение сотрудницы. Там отметили, что обеспечивают полное содействие НАБУ и САП в разоблачении коррупционных правонарушений в органах прокуратуры.

"Мы настойчиво реализуем курс на очищение системы от коррупции и предотвращение таких случаев", — заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

В то же время "Украинская правда" отметила, что у руководителя Запорожской областной прокуратуры Сергея Спильника есть только одна заместительница-женщина. Это — Наталья Максименко.

Наталья Максименко Фото: Соцсети

Напомним, 23 сентября расследователи "Слідство. Інфо" рассказали об имуществе министра агрополитики и квартире его тещи за 17 миллионов.

В этот же день журналисты Bihus.info рассказали о народных депутатах, которые во время войны стали владельцами дорогостоящих автомобилей.