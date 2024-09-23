От 4 до 8 миллионов: Bihus назвал нардепов, которые купили роскошные авто во время войны (видео)

Народные депутаты и члены их семей во время войны "катаются" на дорогих автомобилях, рассказали журналисты. При этом расследователи не нашли в декларациях источники доходов, которые бы позволили такие покупки.

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Журналисты проекта Bihus исследовали электронные декларации четырех народных депутатов — Сергея Минько, Богдана Кицака, Сергея Мандзия и Анатолия Урбанского. После этого выяснили, что политики, которые получают зарплату 20-40 тыс. грн, смогли во время войны купить автомобили стоимостью до 8 млн грн. Кроме того, можно отыскать 31 земельный участок, которые перешли в собственность одного из фигурантов расследования. Получасовое видео расследователей 23 сентября опубликовано на YouTube-канале проекта.

Расследование Bihus об авто нардепов от 23 сентября

Расследование Bihus об авто нардепов — детали

На видео Bihus сначала рассказывают о политической карьере каждого из фигурантов и указывают, какая политическая сила привела их в Верховную Раду 9 созыва. Каждый из них в течение 2023 года получил доход около 700 тыс. грн — это зарплата нардепа. Кроме того, у некоторых такой же размер дохода у жены, также есть вклады в банках. Между тем видео с улиц Киева показывают дорогостоящие авто, в которых разъезжают нардепы или их родственники. Стоимость авто — от 4 до 8 млн грн (ориентировочно): чтобы их купить, семья политика должна была бы не есть-не пить несколько лет подряд.

Какие авто купили парламентарии в 2023 году:

Сергей Минько, народный депутат-мажоритарщик (из Мелитополя), входит в группу "Доверие" и владеет BMW Х7 за минимум 90 тыс. долл. (4 млн грн) и Mercedes-Benz.

Расследование Bihus.info — машина, которая может принадлежать Минько Фото: BIHUS info

Богдан Кицак, народный депутат от "Слуг народа": в его декларации не нашлось автомобилей, объяснили журналисты. В то же время он ездит на автомобиле Toyota, который зарегистрирован на мать, а мать находится за границей, свидетельствуют данные расследователей.

Сергей Мандзий, народный депутат от "Слуг народа": у него обнаружили Toyota Land Cruiser Prado. Политик объяснил, что имеет машину благодаря заработкам во времена работы предпринимателем.

Расследование Bihus.info — машина, которая может принадлежать Мандзий Фото: BIHUS info

Анатолий Урбанский, народный депутат-мажоритарщик, входит в группу "За будущее": жена в 2023 году стала владелицей Mercedes-Benz G-Class. Журналисты сообщили, что ориентировочная стоимость авто — около 8 млн грн.

Расследование Bihus.info — машина, которая может принадлежать Урбанскому

"Нардепы продолжают в разгар войны обновлять автопарки и прятать люксовые авто за семьей, коллегами или под видом аренды", — подытожили расследователи Bihus.

Отметим, на портале НАПК можно отыскать электронные декларации перечисленных нардепов. Привлекает внимание декларация Минько, который в 2023 году стал владельцем 31 шт. земельных участков площадью 40-50 тыс. кв. м.

Расследование Bihus.info — декларация Минько Расследование Bihus.info — декларация Урбанского Расследование Bihus.info — декларация Мандзий

На страницах в соцсетях политиков, упомянутых в расследовании, пока нет комментариев относительно обнародованной информации.

Отметим, весной 2024 года расследователи Bihus опубликовали видео об экс-руководителе киевского метрополитена Викторе Брагинском. Они установили, что дорогостоящие заказы на выполнение строительных работ получает компания, которой владеет бывшая балерина.

Напоминаем, 23 сентября в СМИ сообщили, в какую страну сбежал нардеп Андрей Одарченко, который пытался дать взятку в криптовалюте. Из Украины также сбежал нардеп Артем Дмитрук: Фокус собрал информацию о его политической и общественной деятельности.