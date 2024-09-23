Нардеп от "Слуги народа" Одарченко, который пытался подкупить Найема, сбежал в Румынию (видео)

По словам прокурора САП, перед бегством нардеп Одарченко попросил своего водителя высадить его в центре города и оставил ему свои телефоны, утверждая, что сам доберется до Верховной Рады. С тех пор он не выходил на связь.

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Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко, обвиняемый в попытке подкупа руководства Государственного агентства восстановления, сбежал в Румынию, где обратился с просьбой о предоставлении убежища. Об этом заявила прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в ходе заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), на котором рассматривалось ходатайство о смене меры пресечения для Одарченко.

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По словам прокурора, перед бегством нардеп Одарченко попросил своего водителя высадить его в центре города и оставил ему свои телефоны, утверждая, что сам доберется до Верховной Рады. С тех пор он не выходил на связь. В связи с его побегом прокурор САП подала ходатайство о взыскании залога и изменении меры пресечения на арест.

Прокурор, выступая на заседании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), подтвердила, что Одарченко пересек границу с Румынией вне пунктов пропуска

"По имеющейся в органах досудебного расследования информации, Одарченко пересек государственную границу за пределами пункта пропуска с Румынией и после этого обратился в государственные органы Румынии с заявлением о получении убежища в этом государстве", — заявила прокурор.

При этом отмечается, что спикер Верховной Рады официально не оформлял командировку для выезда депутата за границу.

Отметим, что суд удовлетворил ходатайство САП и постановил заочно арестовать нардепа Одарченко.

Как Одарченко сбежал в Румынию

"Центр противодействия коррупции" со ссылкой на НАБУ сообщает, что народный депутат Андрей Одарченко пересек границу в районе поселка Красноильск Черновицкой области.

В чем подозревают Одарченко

Дело против народного депутата Андрея Одарченко началось 21 сентября 2023 года после сообщения Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о попытке дачи взятки в криптовалюте. Одарченко задержали за попытку подкупить тогдашнего главу Государственного агентства восстановления Мустафу Найема. По данным следствия, депутат предлагал 50 тысяч долларов за внеочередной ремонт определенного учебного заведения. После ареста Одарченко был отпущен под залог в размере 15 миллионов гривен и с обязательством сдать заграничный паспорт.

Антикоррупционные органы опубликовали аудиозапись разговора, на которой подозреваемый, предположительно Одарченко, высказывается о текущей войне и обсуждает взятку. Среди прочего, он выражал сомнения в способности Украины удержать Харьков и делился планами поселиться в Закарпатье, намереваясь зарабатывать на деятельности пунктов пропуска (КПП).