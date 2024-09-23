Нардеп від "Слуги народу" Одарченко, який намагався підкупити Найєма, втік до Румунії (відео)

За словами прокурора САП, перед втечею нардеп Одарченко попросив свого водія висадити його в центрі міста і залишив йому свої телефони, стверджуючи, що сам дістанеться до Верховної Ради. Відтоді він не виходив на зв'язок.

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Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко, обвинувачений у спробі підкупу керівництва Державного агентства відбудови, утік до Румунії, де звернувся з проханням про надання притулку. Про це заявила прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) під час засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС), на якому розглядали клопотання про зміну запобіжного заходу для Одарченка.

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За словами прокурорки, перед втечею нардеп Одарченко попросив свого водія висадити його в центрі міста і залишив йому свої телефони, стверджуючи, що сам дістанеться до Верховної Ради. Відтоді він не виходив на зв'язок. У зв'язку з його втечею прокурорка САП подала клопотання про стягнення застави та зміну запобіжного заходу на арешт.

Прокурорка, виступаючи на засіданні Вищого антикорупційного суду (ВАКС), підтвердила, що Одарченко перетнув кордон із Румунією поза пунктами пропуску.

"За наявною в органах досудового розслідування інформацією, Одарченко перетнув державний кордон поза межами пункту пропуску з Румунією і після цього звернувся до державних органів Румунії із заявою про отримання притулку в цій державі", — заявила прокурорка.

Водночас наголошується, що спікер Верховної Ради офіційно не оформляв відрядження для виїзду депутата за кордон.

Зазначимо, що суд задовольнив клопотання САП і постановив заочно заарештувати нардепа Одарченка.

Як Одарченко втік до Румунії

"Центр протидії корупції" з посиланням на НАБУ повідомляє, що народний депутат Андрій Одарченко перетнув кордон у районі селища Красноїльськ Чернівецької області.

У чому підозрюють Одарченка

Справа проти народного депутата Андрія Одарченка розпочалася 21 вересня 2023 року після повідомлення Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) про спробу дачі хабара в криптовалюті. Одарченка затримали за спробу підкупити тодішнього голову Державного агентства відновлення Мустафу Найєма. За даними слідства, депутат пропонував 50 тисяч доларів за позачерговий ремонт певного навчального закладу. Після арешту Одарченка відпустили під заставу в розмірі 15 мільйонів гривень і з зобов'язанням здати закордонний паспорт.

Антикорупційні органи опублікували аудіозапис розмови, на якій підозрюваний, імовірно Одарченко, висловлюється про поточну війну й обговорює хабар. Зокрема, він висловлював сумніви у здатності України утримати Харків і ділився планами оселитися на Закарпатті, маючи намір заробляти на діяльності пунктів пропуску (КПП).