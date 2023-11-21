Урожайний день для НАБУ: нардепа Одарченка спіймали на підкупі біткойнами, ще у двох — обшуки (фото)
Справа з біткойнами — перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода в криптовалюті, яку вдалося задокументувати.
Чинному нардепу від партії "Слуга народу", члену комітету з антикорупційної політики Андрію Одарченку з Харкова вручили підозру за спробу дати хабар у біткоїнах голові Держагентства відновлення. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.
Ще двох нардепів — члена Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Сергія Лабазюка від партії "За майбутнє" й депутата з транспортного комітету Володимира Козака ("Слуга народу") — обшукують співробітники НАБУ, про що написав у власному Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.
Спіймали на спробі підкупу біткойнами: нардепу Одарченку вручили підозру
За гроші нардеп пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури (цю посаду обіймає Мустафа Найєм) неправомірну вигоду в криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тисяч доларів. Так Одарченко намагався вплинути на виділення з фонду ліквідації наслідків агресії РФ грошей на ремонт будівель університету, де він працює ректором.
Одарченко 2021 року був обраний ректором Державного біотехнологічного університету.
Після виділення коштів із фонду на криптогаманець викривача-топпосадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тисяч доларів.
Він пропонував главі Держагентства хабар у розмірі 8% від обсягу фінансування та передав частину цієї суми — 0,39 біткоїна.
У ГО "Центр протидії корупції" інформацію про особу хабарника Андрія Одарченка підтвердили.
"За версією слідства, він пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму неправомірну вигоду в криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тисяч доларів (…) Це вже восьмий викритий НАБУ та САП депутат лише цього скликання: раніше підозри отримали Юрченко, Кузьміних, Дубневич, Марченко, Гунько, Горват, Трухін", — заявили в Центрі.
Обшуки в Лабазюка та Козака
У народного депутата Сергія Лабазюка від партії "За майбутнє" прямо зараз НАБУ проводить обшук, розповів нардеп Гончаренко.
"Урожайний день. І до речі, Лабазюк — член Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин", — написав Гончаренко.
Також, за словами Гончаренка, НАБУ обшукує депутата з транспортного комітету Володимира Козака ("Слуга народу").
"А ще він дуже тісно повʼязаний із сільським господарством, фермерством і виготовленням добрив. Має завод із виробництва комбікормів і кормових добавок. Зараз пишуть, що керує його брат, але ж ми знаємо ці схеми", — додав Гончаренко.
Подробиці й офіційну інформацію щодо Лабазюка та Козака наразі з'ясовують.
Нагадаємо, Держспецзв'язок опублікував 20 листопада відповідь на підозру ексголові Юрію Щиголю. Його підозрюють у заволодінні 62 мільйонами гривень. Поки було ухвалено рішення про звільнення голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жори. Тимчасовим виконувачем обов'язків глави відомства призначено Дмитра Маковського.