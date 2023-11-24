Під заставу в 15 млн грн: нардеп Одарченко вийшов із СІЗО, — ЗМІ

За даними журналістів, Андрій Одарченко вийшов із СІЗО за таких умов: здати закордонні паспорти і носити браслет.

Related video

У п'ятницю, 24 листопада, народний депутат Андрій Одарченко вийшов з-під варти. Про це повідомляє видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Згідно з попередньою інформацією, Одарченка було звільнено із СІЗО з умовами, що включають зобов'язання здати закордонний паспорт і носіння електронного браслета.

Також нагадаємо, що нещодавно членство народного депутата Андрія Одарченка було припинено в парламентській фракції "Слуга народу". Це сталося за рішенням голови фракції Давида Арахамії.

Деталі справи Андрія Одарченка

У вівторок, 21 листопада, нардепу від партії "Слуга народу", члену комітету ВР з антикорупційної політики Андрію Одарченку слідчі НАБУ вручили підозру. Згідно з матеріалами слідства, Одарченка підозрюють у спробі підкупу голови Держагентства відновлення Мутафи Найєма.

Як стверджує слідство, Одарченко пропонував Найєму хабар у криптовалюті Bitcoin, що еквівалентно 50 тисячам доларів. В обмін депутат просив виділити кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії на ремонт Державного біотехнологічного університету в Харкові, де він обіймає посаду ректора.

У середу, 22 листопада, на засіданні Вищого антикорупційного суду (ВАКС) слідство продемонструвало докази провини підозрюваного. Зокрема фрагменти аудіозаписів прослуховування розмов Одарченка, з яких випливає, що він планував втекти в перші дні вторгнення РФ.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 2 місяців із можливістю внесення застави в розмірі 15 мільйонів гривень.