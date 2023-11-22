"Не вірю в Харків. Нас розметуть": у ВАКС почули запис Одарченка, який підкупав біткоїнами (відео)

Народний депутат, якого обрали до Ради від округу в Харкові, планував втекти на Закарпаття і займатись чимось, дотичним до роботи контрольно-пропускних пунктів, свідчать записи.

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22 листопада відбулось засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС), на якому прослухали фрагменти прослуховування народного депутата від партії "Слуга народу" Андрія Одарченка. На записі можна почути, що народний обранець планував утекти у перші дні вторгнення РФ. Про деталі заяв Одарченка розповіли у ГО "Центр протидії корупції" у низці дописів у мережі X (раніше — Twitter).

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У залі суду прослухали думку нардепа щодо вторгнення РФ, його планів на випадок погіршення ситуації на війні. Також політик поділився своїми оцінками щодо можливостей криптовалют і його уміння з ними обходитись.

Нардеп розмовляв з головою Держагентства з відновлення Мустафою Найємом і ділився побоюваннями щодо хабаря, який планував йому дати. Вказав, що якщо це виявлять, то матиме певні неприємні відчуття.

"Я сам в антикорупційному комітеті, якщо зачеплять, то потім не буде ні настрою, ні щастя, нічого".

У перші дні війні Одарченко почув, як і решта нардепів, звернення голови Верховної Ради Руслана Стефанчука — спікер наголосив, що нардепам потрібно бути в Києві на випадок термінового голосування. Почувши про це, народний обранець відразу чкурнув на Закарпаття. Крім того, у серпні 2023 року говорив, що РФ окупує Харків: сказав — "У Харків я не вірю, Мустафа"). І взагалі Україні потрібно готуватись до перемовин.

"Це міць, я багато читаю, нас розметуть, Іран та Китай їм зброю дають. Навіщо нам ці донецькі та луганські та Крим? Потрібно домовлятися", — сказав політик.

Одарченко також вихвалявся, що має криптообмінники у кількох великих містах України і навіть в Іспанії.

"Я люблю крипту. Ти ніколи не користувався криптою? Це ох..енна тема. В мене свої обмінники. Скрізь, у Львові, Харкові, Києві. Та хоч в Іспанії", — чути на записі правоохоронців.

Після "домовленості" з Найємом перерахував 10 тис. дол. у криптовалюті, свідчать дані слідчих. Це була частина від обіцяних 50 тис. дол. Гроші мали піти на Державний біотехнологічний університет. На записі чути, що чоловік "турбувався" щодо можливих сумнівів посадовця — запевняв, що "душа потім хворітиме, що я або не додав, або багато дав". Під час розмови також згадував голову Закарпатської ОВА Віктора Микиту і ділився планами — хотів "осісти" у тому регіоні, неподалік від пунктів пропуску.

Справа Одарченка — деталі

Зазначимо, 21 листопада НАБУ повідомило про затримання нардепа Одарченка під час спроби підкупити Мустафу Найєма, очільника Держагентства з відновлення. Депутат пропонував хабар у розмірі 50 тис. дол., при чому обіцяв, що дасть його у криптовалюті Bitcoin.

Між тим Найєм звернувся до правоохоронців і розповів про спробу дати хабаря. Антикорупційники почали справу проти політика і арештували його у Харкові на "гарячому" — після перерахунку першого траншу.

Зазначимо, Одарченко — народний депутат з фракції "Слуга народу" у Верховній Раді. До парламенту обирався по мажоритарному округу №170 — за нього проголосували жителі одного з районів Харкова.

Раніше ДБР відкрило провадження проти ще одного народного обранця-мажоритарника — Олександра Дубінського. Цього політика, журналіста та блогера підозрюють у держзраді. Згідно з оприлюдненими даними, він мав позивний "Буратіно" і співпрацював, як підозрюють, з Андрієм Деркачем та ГРУ Росії.

20 листопада Фокус писав про коментар щодо Дубінського віцеспікера Олександра Корнієнка. Політик розповів, що найбільше проблем партія "Слуга народу" мала саме з депутатами-мажоритарниками. Також розповів, що це — наслідок стратегії, яку використали в партії для отримання більшої кількості місць у Раді.

Нагадуємо, 21 листопада Верховна Рада підтримала пропозицію збільшити кількість працівників НАБУ. Між тим парламентарям пропонують розглянути ще одну пропозицію, яка стосується питання мобілізації до лав ЗСУ.