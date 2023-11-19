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Вручив чотири пачки: бізнесмен намагався дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса", — НАБУ (фото)

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Фото: Facebook | НАБУ | Викриття бізнесмена, який намагався дати хабар командувачу

Антикорупційники розповіли, що за хабар хотіли отримати дозвіл на "вилов" у прикордонній зоні. Командувач, до якого звернулись з такою пропозицією, сам написав заяву на фігуранта.

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Бізнесмен з Одещини намагався підкупити командувача ОСУВ "Одеса". Чоловік домовився вручити хабар, прибув з грошима. Його на гарячому затримали працівники НАБУ, яким допоміг у цьому особисто військовий командир. Про деталі хабарництва на Одещині розповіли на сторінці Facebook Національного антикорупційного бюро.

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У дописі НАБУ вказано, що відомство діяло спільно з САП та Департаментом військової контррозвідки СБУ. Затримано громадянина, який привіз гроші для вручення хабаря командиру ОСУВ "Одеса". Попереднього його дії кваліфікуються за ст. 369 Кримінального кодексу — він обіцяв надати "неправомірну вигоду" державному службовцю. Якщо суд визнає його провину, то може покарати: мінімальне покарання — штраф 17 тис. грн, максимальне — тюрма на термін до 10 років.

На світлинах, зроблених у момент викриття, видно чотири пачки грошей — це гривні купюрами по 500 грн. Орієнтовну суму хабаря за світлин визначити не вдалось. Також видно, що фігуранта затримали вдень, при чому він міг перебувати у машині.

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Зазначимо, пресслужба НАБУ не вказала імені бізнесмена. Однак наголосили, що викриття фігуранта відбулось за сприяння військового командира, який керує Силами оборони на півдні.

Справа про хабар командувачу ОСУВ "Одеса" — деталі

Антикорупційники розповіли, що командувач ОСУВ "Одеса" звернувся з заявою до правоохоронців щодо деякого підприємця. Підприємець звернувся до нього з пропозицією: командир сприяє оформленню дозволу "на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні". За це командир мав би отримати "подяку" — хабар у певному розмірі.

Інших подробиць НАБУ не наводить — обіцяє оприлюднити їх пізніше. При цьому у мережі можна знайти прізвище командира, якому пропонували дати хабар, а він звернувся до правоохоронців.

Командувач ОСУВ "Одеса" — 49-річний генерал-майор Едуард Москальов. У 2022 році офіцер кілька місяців очолював командування Об'єднаними силами, командувач угрупуванням ЗСУ на сході. З березня 2023 року — керує військами на півдні.

Едуард Михайлович Москальов Fullscreen
Едуард Михайлович Москальов, командувач ОСУВ Одеса

Зазначимо, у жовтні громадськість звернулась до НАБУ з проханням розібратись з постачальниками, які не надали Силам оборони військове спорядження, за яке отримали кошти. Зокрема, ідеться про компанії, яким заплатили за амуніцію, снаряди, транспорт, але вони не відправили жодної одиниці продукції.

Водночас в Україні продовжують реформувати антикорупційні органи згідно з вимогами ЄС. При цьому з загального списку вимог виконано половину, розповів міністр юстиції Денис Малюська.

Нагадуємо, у жовтня 2023 року антикорупційники розповіли про справу чинного народного депутата, який незаконно заволодів більш як 100 га державної землі. Крім того, подали у розшук нардепа Ярослава Дубневича, якого підозрюють у розкраданні газу.