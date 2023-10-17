НАБУ оголосило у розшук чинного нардепа Дубневича: той заявив, що знаходиться у лікарні

За даними слідства, парламентар протягом 2013-2017 років організував схему для крадіжки газу підконтрольними йому службовими особами. Дубневич під час судового засідання повідомив по відеозв'язку, що перебуває у лікарні, але не уточнив у якій саме.

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило у розшук чинного народного депутата Ярослава Дубневича (член групи "За майбутнє") у справі про розкрадання газу на суму понад 2,1 млрд гривень. Про це 17 жовтня повідомила пресслужба НАБУ.

"Він є шостим підозрюваним у межах цієї справи. Іншим учасникам схеми про підозру повідомили у січні 2018 року (епізод щодо розкрадання газу на 1,4 млрд грн) та у серпні 2020 року (епізод щодо розкрадання газу на 729,8 млн грн)", — йдеться у повідомленні бюро.

Дії нардепа кваліфіковано за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209.

Розшукуваний депутат Дубневич знайшовся у лікарні, правда не каже, в якій саме, повідомив "Центр протидії корупції". У Вищому антикорупційному суді (ВАКС) триває засідання у справі народного депутата Ярослава Дубневича та його спільників, яких звинувачують у привласненні 93,2 млн грн філії "Укрзалізниці".

"Оголошений НАБУ у розшук народний депутат Ярослав Дубневич приєднався до засідання через відеоконференцзв'язок. Депутат заявив, що зараз у лікарні на території України, але повідомити точне місце перебування не захотів", — йдеться у повідомленні.

За інформацією центру, даних про те, що Дубневич перетнув кордон у прокурора теж немає. ВАКС дозволив нардепу взяти участь у засіданні суду через відеозв'язок тільки 17 жовтня.

У чому звинувачують нардепа Ярослава Дубневича

За версією слідчих НАБУ, впродовж 2013-2017 років народний депутат Ярослав Дубневич організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.) на загальну суму понад 2,1 млрд грн.

Підприємства-власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ, під контролем Дубневича, уклали низку угод про закупівлю газу в НАК "Нафтогаз України" для виробництва теплової енергії населенню. Але закуплений газ за пільговими цінами, суттєво нижчими від ринкових, учасники схеми використовували не для виробництва тепла для населення, а для виробництва електроенергії, яку надалі реалізували ДП "Енергоринок" за ринковою ціною.

За розрахунками слідчих НАБУ, учасники схеми отримали незаконний дохід у сумі понад 3,5 млрд гривень.

В бюро також повідомили, що вказаний народний обранець є обвинуваченим у справі НАБУ і САП щодо заволодіння 93 млн грн "Укрзалізниці".

Нагадаємо, 12 жовтня повідомлялося, що НАБУ оголосило в розшук ексмера Одеси Олексія Костусєва. В антикорупційному відомстві заявили, що колишнього градоначальника розшукують за підозрою у вчиненні таких злочинів: "привласнення і розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем" і "службове підроблення".