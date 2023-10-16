Керівник НАБУ в Одесі отримав нагороду від фігуранта Ківалова: в бюро розпочали перевірку

Директор Одеського управління НАБУ Володимир Деулін отримав нагороду від ректора університету "Одеська юридична академія" Сергія Ківалова. Він фігурує у масштабній кримінальній справі проти суддів.

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Директор Одеського територіального управління НАБУ Володимир Деулін під час святкування Дня Юриста отримав нагороду від Сергія Ківалова, який фігурує у справі бюро про підкуп суддів. Про це 15 жовтня повідомили у громадянській платформі "Центр публічних розслідувань".

"Якщо передивитись фото з нагородження, то він отримав сертифікат і до нього щось схоже на памʼятну монету чи медаль, у футлярі. Така відзнака (памʼятна монета чи медаль) може бути виготовлена з цінних металів, що викликає ще більше питань", — зазначено у публікації.

Реакція НАБУ

У Національному антикорупційному бюро України повідомили, що за фактом участі Деуліна в заході розпочали службову перевірку. Пресслужба також зазначила, що нагородження проходило у стінах Національного університету "Одеська юридична академія".

"На час проведення перевірки Володимира Деуліна відсторонено від виконання посадових обов’язків. Результати перевірки будуть оприлюднені після її завершення", — заявили у НАБУ.

Подробиці нагородження

Медіа ZN.UA з посиланням на неназване джерело в НАБУ проінформувало, що 8 жовтня Деулін отримав нагороду не від університету, а на особисто організованій зустрічі його ректором.

За даними джерел ЗМІ, на заході були присутні місцеві правоохоронці та представники судової системи Одеси. Неназваний співрозмовник, однак, наголосив, "цінну монету" отримав лише Деулін.

"Якщо навіть це срібло, то ціна подарунка вже вища за 300 грн. Тому з подарунком пану Деуліну доведеться розпрощатися і поставити його на баланс НАБУ", — зазначило джерело.

З його слів, інцидент з нагородженням — це "нонсенс", адже керівник НАБУ завітав до фігуранта кримінальної справи його ж інституції.

Сергій Ківалов фігурує у справі про "плівки Вовка", яку нині слухають у Вищому антикорупційному суді. За даними медіа, НАБУ зафіксувала розмову між головою Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком і згаданим ректором. Суддя просив його підтримати позов проти Вищої кваліфікаційної комісії суддів, якщо на нього "вийдуть" із Суворовського райсуду Одеси.

Нагадаємо, Фокус розбирав справу НАБУ, в якій ще з 2020 року фігурує Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк. Окрім нього підозру в узурпації влади оголосили ще 12 особам.

Раніше, у 2015 році, у ЗМІ повідомляли, що Сергій Ківалов отримав підозру у закликах до сепаратизму через статтю, опубліковану 1 вересня 2014 року.