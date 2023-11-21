Збільшення штату НАБУ на 300 осіб: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні – деталі

Нардеп Железняк заявив, що прийняття закону про бюро є одним з основних в європейських зобовʼязаннях України.

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Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №10203 про збільшення штату НАБУ на 300 осіб, що є однією з вимог ЄС для початку переговорів про вступ з Україною. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк із зали Ради.

За збільшення на 300 людей складу НАБУ проголосували 323 депутати. Законопроєкт передбачає збільшення граничної чисельності штату Національного антикорупційного бюро України з 700 до 1000 осіб.

Навіщо збільшувати штат НАБУ

За словами нардепа, законопроєкт передбачає поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад:

2024 року мають збільшити штат НАБУ на 100 посад;

2025 року — ще на 100 посад;

2026 року — ще на 100 посад.

Як пояснюють автори законопроєкту, він спрямований на посилення кадрового потенціалу НАБУ, зокрема збільшення осіб начальницького складу, щоб підвищити ефективності та результативності виконання покладених на НАБУ завдань в частині попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності.

Ця ухвала стане відповіддю на рекомендацію Європейської комісії відкрити переговори про вступ з Україною. Тоді, 8 листопада, в ЄС висунули чотири вимоги для ухвалення такого рішення.

Водночас стало відомо, що в ЄС дійшли консенсусу щодо необхідності розпочати переговори про вступ України до ЄС, однак поки що не знають, як забезпечити обіцяне фінансування.

Нагадаємо про врожайний день в НАБУ. 21 листопада співробітники СПА та НАБУ вручили підозру нардепу за спробу дати хабар у біткоїнах голові Держагентства відновлення, а ще у двох нардепів проводили обшуки.