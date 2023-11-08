Єврокомісія порекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС, — фон дер Ляйєн

За словами Урсули фон дер Ляйєн, Україна виконала вже 90 відсотків реформ, яких від неї очікував ЄС, надаючи статус кандидата.

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Єврокомісія офіційно рекомендує почати переговори про вступ України до Європейського Союзу. Про це заявила президентка комісії Урсула фон дер Ляйєн на брифінгу в Брюсселі, повідомляє "Суспільне".

За її словами, Україна виконала 90 відсотків реформ, яких від неї очікував ЄС, надаючи статус кандидата.

"На цій підставі ми рекомендували сьогодні, щоб Рада відкрила переговори про вступ. Ми також рекомендуємо, щоб Рада схвалила переговорну рамку, коли Україна виконає триваючі реформи", – наголосила вона.

Урсула фон дер Ляйєн також зазначила, що українці глибоко реформують країну, навіть коли триває війна, яка має для них "екзистенціальне значення".

"Основний прогрес досягнули у сфері конституційного правосуддя, реформі відбору Вищої ради правосуддя, антикорупційній програмі, боротьбі з відмиванням грошей, важливих заходах щодо стримування олігархів, у суспільному житті, також новий закон про медіа та прогрес щодо національних меншин", — сказала президентка комісії.

Окрім того, Єврокомісія рекомендувала надати Грузії статус кандидата з умовами проведення реформ для переходу до наступного кроку. Також рекомендують почати переговори про вступ до ЄС Молдові.

Нагадаємо, 26 жовтня заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна вже цього року може почати переговори про вступ до Євросоюзу.

Раніше, 24 жовтня, глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що швидке завершення війни в Україні можливе тільки за умови припинення військової підтримки Києва західними союзниками, а в ЄС не хочуть такого розвитку подій.