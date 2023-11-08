Еврокомиссия порекомендовала начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, — фон дер Ляйен

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Украина выполнила уже 90 процентов реформ, которых от нее ожидал ЕС, предоставляя статус кандидата.

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Еврокомиссия официально рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом заявила президент комиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе, сообщает "Суспільне".

По ее словам, Украина выполнила 90 процентов реформ, которых от нее ожидал ЕС, предоставляя статус кандидата.

"На этом основании мы рекомендовали сегодня, чтобы Совет открыл переговоры о вступлении. Мы также рекомендуем, чтобы Совет одобрил переговорную рамку, когда Украина выполнит продолжающиеся реформы", — подчеркнула она.

Урсула фон дер Ляйен также отметила, что украинцы глубоко реформируют страну, даже когда идет война, которая имеет для них "экзистенциальное значение".

"Основной прогресс достигнут в сфере конституционного правосудия, реформе отбора Высшего совета правосудия, антикоррупционной программе, борьбе с отмыванием денег, важных мерах по сдерживанию олигархов, в общественной жизни, также новый закон о медиа и прогресс в отношении национальных меньшинств", — сказала президент комиссии.

Кроме того, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата с условиями проведения реформ для перехода к следующему шагу. Также рекомендуют начать переговоры о вступлении в ЕС Молдове.

Напомним, 26 октября заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина уже в этом году может начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

Ранее, 24 октября, глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что быстрое завершение войны в Украине возможно только при условии прекращения военной поддержки Киева западными союзниками, а в ЕС не хотят такого развития событий.