Увеличение штата НАБУ на 300 человек: Рада поддержала законопроект в первом чтении — детали

Нардеп Железняк заявил, что принятие закона о бюро является одним из основных в европейских обязательствах Украины.

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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №10203 об увеличении штата НАБУ на 300 человек, что является одним из требований ЕС для начала переговоров о вступлении с Украиной. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк из зала Рады.

За увеличение на 300 человек состава НАБУ проголосовали 323 депутата. Законопроект предусматривает увеличение предельной численности штата Национального антикоррупционного бюро Украины с 700 до 1000 человек.

Зачем увеличивать штат НАБУ

По словам нардепа, законопроект предусматривает поэтапное проведение конкурса на замещение дополнительных вакантных должностей:

В 2024 году должны увеличить штат НАБУ на 100 должностей;

в 2025 году — еще на 100 должностей;

в 2026 году — еще на 100 должностей.

Как объясняют авторы законопроекта, он направлен на усиление кадрового потенциала НАБУ, в частности увеличение лиц начальствующего состава, чтобы повысить эффективности и результативности выполнения возложенных на НАБУ задач в части предупреждения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности.

Это решение станет ответом на рекомендацию Европейской комиссии открыть переговоры о вступлении с Украиной. Тогда, 8 ноября, в ЕС выдвинули четыре требования для принятия такого решения.

В то же время стало известно, что в ЕС пришли к консенсусу о необходимости начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, однако пока не знают, как обеспечить обещанное финансирование.

Напомним об урожайном дне в НАБУ. 21 ноября сотрудники СПА и НАБУ вручили подозрение нардепу за попытку дать взятку в биткоинах главе Госагентства восстановления, а еще у двух нардепов проводили обыски.