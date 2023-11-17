"Слишком высокие ожидания": ЕС может перенести начало переговоров о вступлении Украины, — СМИ

По словам анонимного чиновника, на которого ссылаются британские журналисты, в ЕС пришли к консенсусу, что необходимо и в дальнейшем помогать это делать, однако пока не знают, как обеспечить обещанное финансирование.

Related video

Решение Европейского союза о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС в следующем месяце находится под угрозой, а предоставление Киеву дополнительной помощи в размере 50 млрд евро вызывает неоднозначные реакции в блоке. Об этом заявил в пятницу, 17 ноября, высокопоставленный чиновник, сообщает британское агентство Reuters.

По мнению неназванного источника издания, критические высказывания отражают усталость, наблюдаемую в Украине, которая с февраля 2022 года пытается противостоять российскому вторжению, и нарастающее беспокойство среди западных сторонников Киева по мере длительности войны.

По словам чиновника, после обещаний о постоянной поддержке Украины со стороны ЕС, последние обсуждения в блоке относительно дальнейшей помощи Киеву стали своего рода "реальным тестом".

"Лидеры… поняли, что это довольно затратно", — заявил чиновник, участвующий в подготовке саммита национальных лидеров 27 стран-членов ЕС, запланированного на 14-15 декабря в Брюсселе. "Как мы будем это финансировать?"

Инициатива Европейской комиссии пересмотреть бюджет с выделением Украине дополнительных 50 млрд евро до 2027 года получила критику с различных сторон, отметил чиновник.

По его словам, недавнее решение конституционного суда Германии о бюджете сильно сократило маневренные возможности крупнейшего донора ЕС.

"Мы не можем допустить банкротства Украины, это не вариант. Но это непросто", — добавил чиновник, высказываясь анонимно относительно переговоров между лидерами ЕС, проходящих за закрытыми дверями.

Также он выразил сомнения относительно начала официальных переговоров о членстве Украины в ЕС, утверждая, что надежды на принятие решения на предстоящем саммите под угрозой. Среди причин он отметил противодействие Венгрии, которая может помешать достижению единодушия, необходимого для данного шага. Чиновник также заявил, что некоторые лидеры ЕС предлагают вернуться к обсуждению этой темы в марте 2024 года, после обещанной оценки выполнения Украиной оставшихся условий со стороны Европейской комиссии.

Пока Венгрия открыто поддерживает разработку новой стратегии ЕС в отношении войны между Россией и Украиной, другие страны-члены блока все чаще выражают сомнения о дальнейшем развитии событий после провала надежд на успешное противодействие Украины.

"Возможно, у нас были слишком высокие ожидания", — отметил чиновник. "Будем ли мы продолжать оказывать Украине финансовую и военную поддержку? Имеем ли мы ресурсы для этого? Мы уверены, что США последуют нашему примеру в ближайшие годы?"

"Дело не в том, что люди призывали к миру. Отдельные члены Совета очень четко заявили, что в какой-то момент нам нужно положить этому конец. Консенсус заключается в том, чтобы продолжать оказывать поддержку Украине, но некоторые из этих вопросов еще впереди", — резюмировал чиновник.

Важно

Поставили условия: Венгрия будет блокировать переговоры по вступлению Украины в ЕС, — советник Орбана

Напомним, 14 ноября стало известно, что Кабинет министров Украины согласовал два законопроекта, разработанные Министерством юстиции, принятие которых является условием Еврокомиссии для старта переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Ранее, 8 ноября, сообщалось, что Еврокомиссия официально рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.