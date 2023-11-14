Украина выполнила половину рекомендаций для старта переговоров о вступлении в ЕС, — Малюська

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, после принятия этих законов, останется выполнить рекомендации по законодательству об олигархах и нацменьшинствах.

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Кабинет министров Украины согласовал два законопроекта, разработанные Министерством юстиции, принятие которых является условием Еврокомиссии для старта переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщил глава Минюста Денис Малюська.

Первый приводит отдельные положения закона "О предотвращении коррупции" в соответствие с выводами Еврокомиссии. Он снимает ограничения полномочий НАПК, которые уменьшают эффективность механизма декларирования активов чиновников.

В частности, предлагается разрешить повторную проверку активов, а также проверку имущества, приобретенного чиновниками до назначения на государственную службу.

Второй законопроект рассчитан на усиление институциональной способности и операционной независимости НАБУ. В нем предполагается поэтапное увеличения штата сотрудников Агентства на 300 человек в течение трех лет. Общая численность будет увеличена до 1000 сотрудников, а число руководящих должностей вырастет до 750.

Теперь правительство должно подать законопроекты в Верховную Раду, а народные депутаты принять их.

"Принятие этих двух законопроектов будет означать выполнение сразу двух из четырех ключевых рекомендаций, которые предоставила нам Еврокомиссия в своем отчете по расширению. Будем просить народных депутатов и профильный комитет рассмотреть эти инициативы в приоритетном порядке", – написал министр юстиции.

Денис Малюська отметил, что в число правительственных "super-duper топ-приоритетов" до конца года также включены:

усиление возможностей и автономности САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры);

криминализация контрабанды;

усовершенствование процесса назначения судей.

"Все надежды на Верховную Раду Украины, которая демонстрирует чрезвычайную эффективность и, убежден, продемонстрирует ее еще не менее пяти раз до конца года", – добавил министр.

Условия Еврокомиссии для старта переговоров о вступлении

Еврокомиссия предоставила Украине рекомендации по изменению законодательства, что является условием для начала переговоров о вступлении в ЕС. В частности, рекомендовано усилить борьбу с коррупцией, ограничить влияние олигархов и усилить защиту прав национальных меньшинств.

Для усиления борьбы с коррупцией должны быть приняты законы, проекты которых анонсировал сегодня, 14 ноября, министр юстиции Денис Малюська. Кроме того должны быть назначены новые руководители антикоррупционных ведомств – САП и НАБУ.

Кроме того, Брюссель ожидает от Киева принятия закона о лоббировании, который ограничит власть олигархов и будет соответствовать европейским стандартам.

Четвертым условием стала реформа законодательства о национальных меньшинствах, которое должно соответствовать рекомендациям Венецианской комиссии. В числе необходимых реформ – внесение изменений в законы о государственном языке, СМИ и образовании.

Напомним, в сентябре Рада выполнила одно из требований для членства в ЕС и приняла закон о нацменьшинствах. Принятые изменения закона учитывают рекомендации Венецианской комиссии относительно использования языков национальных меньшинств. Русский не подпадает под действие закона как государственный язык страны-агрессора.

Ранее Ольга Стефанишина предупредила, что прогресс Украины на пути в ЕС в Еврокомиссии оценили "сдержанно" и призвала придержать эмоции — реформы еще впереди.