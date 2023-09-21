Рада выполнила одно из требований для членства в ЕС: принят закон о нацменьшинствах

Принятые изменения закона учитывают рекомендации Венецианской комиссии относительно использования языков национальных меньшинств. Русский не подпадает под действие закона как государственный язык страны-агрессора.

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"Евроинтеграционный" законопроект № 9610 о национальных меньшинствах был принят Верховной Радой Украины в четверг, 21 сентября. Об этом сообщил депутат ВР Ярослав Железняк.

Проект изменений закона зарегистрировали в ВР 13 августа. Сегодня во втором чтении за изменения проголосовали 318 депутатов.

Итоги голосования ВР по закону о нацменьшинствах Фото: Скриншот

Измененный закон предусматривает:

определение национальных меньшинств;

разрешение использовать языки нацменьшинств в рекламе;

использование языков нацменьшинств во время различных мероприятий, организованных для них;

использование языка национального меньшинства при оказании экстренной помощи, при условии, что он понятен обеим сторонам;

разработка Кабмином методологии использования языков нацменьшинств в регионах их традиционного проживания в общении с органами местной власти;

уточнение порядка определения населенных пунктов, где национальное меньшинство составляет большую часть жителей;

предоставление государственной поддержки языкам национальных меньшинств, которым грозит исчезновение, согласно списку ЮНЕСКО;

положения закона не применяются к русскому языку, как официальному языку государства, признанного Украиной агрессором и оккупантом.

Ограничения в отношении русского языка сохранятся еще пять лет после того, как в будущем ВР возможно примет решение об отмене этого статуса России.

В законе также предусмотрены ограничения прав и свобод национальных меньшинств "в интересах нацбезопасности, территориальной целостности и общественного порядка, для предотвращения беспорядков или преступлений".

Закон о нацменьшинствах является одним из основных требований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. В декабре 2022-го его уже приняли в целом, но Венецианская комиссия рекомендовала пересмотреть ряд положений, большинство из которых касаются использования языков национальных меньшинств.

Напомним, в сентябре Рада ужесточила наказания за нарушения при пересечении границы Некоторые категории правонарушителей будут наказываться большими сроками заключения.

Ранее Фокус писал о том, что Рада одобрила вето Зеленского и исправила закон об электронных декларациях. Изменения предусматривает открытие деклараций сразу.