Вступление в НАТО: Венгрия назвала условия поддержки Украины на пути в Альянс

В МИД Венгрии считают, что в Украине нарушаются права этнических венгров на Закарпатье.

Украина должна выполнить ряд изменений, если она хочет поддержки Венгрии на пути вступления в НАТО. Одним из них должен быть решен вопрос с правами национальных меньшин в Украине. Об этом рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает российское информационное агентство ТАСС.

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"Украинцам нужно провести ряд серьезных изменений, если они серьезно думают о евроатлантической интеграции… Об одной такой сфере я скажу конкретно: это уважение прав национальных меньшинств, потому что у Украины тут много недостатков", — сказал глава ведомства.

Сийарто утверждает, что в Украине нарушаются права венгров на образование на венгерском языке в школах и его использование в администрациях, культуре и религии.

Также в Будапеште недовольны тем, что в Украине нельзя занимать общественные должности людям с двойным гражданством — глава венгерского ведомства назвал это проявлениям антидемократии. Отметим, что власти Венгрии выдают венгерские паспорта в упрощенном режиме для этнических венгров в Украине. На Закарпатье их проживает более 120 тысяч.

"Мы понимаем, с какими вызовами сталкивается Украина, ее борьбу за суверенитет и территориальную целостность, но мы никогда не примем такого подхода к национальным меньшинствам", — сказал он.

Сообщалось, что Венгрия будет блокировать вступления Украины в НАТО. Премьер-министр страны Виктор Орбан пригрозил такими действиями Киеву, после того, как тот раскритиковал транзит газа в Венгрию из России в обход Украины.

Ранее американский президент Джо Байден назвал условия вступления Украины в НАТО. По его словам, война на Донбассе и аннексия Крыма не станет преградой для вступления Украины в Альянс. Байден заявил, что Украина должна победить коррупцию и соответствовать другим критериям, чтобы получить план действий по членству.