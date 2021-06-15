Байден назвал условия вступления Украины в НАТО

Ситуация на Донбассе не закрывает Украине дорогу в НАТО. Ее вступление в Альянс зависит от другого, считает президент США.

Вооруженное вторжение России в Украину не исключает возможности вступления Украины НАТО, однако Киев должен выполнить ряд условий. Об этом сказал президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе после завершения саммита НАТО.

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Заявление, что ситуация на Донбассе и Крыму не исключает возможности вступления Украины в НАТО важно потому, что ранее считалось: страны с продолжающимся военным конфликтом в НАТО не принимают.

"Вступление Украины зависит от того, соответствует ли она критериям. Дело в том, что Украине еще предстоит ликвидировать коррупцию. Она должна соответствовать другим критериям, чтобы получить План действий по членству", – заявил он, отвечая на вопрос журналиста

Байден заверил, что "мы сделаем все возможное, чтобы Украина смогла и дальше сопротивляться агрессии России".

Но что касается непосредственно вступления в НАТО, то это "не только от меня будет зависеть, а от Альянса и от того, как он проголосует". "Я знаю, что членов Альянса нужно убедить, а это непросто", – добавил Байден.

Президент США напомнил, что несколько лет назад он выступал в Верховной и сказал, что у Украины есть возможность сделать то, чего никогда не было в ее истории: создать демократическую, некоррумпированную – без участия олигархов – нацию".

"Я отметил, что они войдут в историю как отцы-основатели Украины, если на самом деле это сделают. Мы собираемся дать Украине возможность поддерживать свою безопасность", – завершил Байден.

Напомним, решение предоставить Украине ПДЧ было одобрено во время саммита НАТО, который состоялся в понедельник, 14 июня. Нашей стране придется двигаться к членству в Альянсе через выполнение годовых национальных программ. В коммюнике саммита Украину также призывают заниматься "дальнейшими широкомасштабными реформами", в том числе — в сферах обороны и безопасности.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров НАТО за это решение и добавил, что Украина заслуживает "должной оценки ее роли в обеспечении евроатлантической безопасности".