Байден назвав умови вступу України в НАТО

Ситуація на Донбасі не закриває Україні дорогу в НАТО. Її вступ до Альянсу залежить від іншого, вважає президент США.

Збройне вторгнення Росії в Україну не виключає можливості вступу України НАТО, однак, Київ повинен виконати ряд умов. Про це сказав президент США Джо Байден на пресконференції в Брюсселі після завершення саміту НАТО.

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Заява, що ситуація на Донбасі і Криму не виключає можливості вступу України в НАТО важлива тому, що раніше вважалося: країни з тривалим військовим конфліктом у НАТО не приймають.

"Вступ України залежить від того, чи відповідає вона критеріям. Справа в тому, що Україна ще має ліквідувати корупцію. Вона повинна відповідати іншим критеріям, щоб отримати План дій щодо членства", — заявив він, відповідаючи на запитання журналіста

Байден запевнив, що "ми зробимо все можливе, щоб Україна змогла і далі чинити опір агресії Росії".

Але що стосується безпосередньо вступу в НАТО, то це "не тільки від мене буде залежати, а від Альянсу і від того, як він проголосує". "Я знаю, що членів Альянсу потрібно переконати, а це непросто", — додав Байден.

Президент США нагадав, що кілька років тому він виступав у Верховній і сказав, що в України є можливість зробити те, чого ніколи не було в її історії: створити демократичну, некорумповану — без участі олігархів — націю".

"Я зазначив, що вони увійдуть в історію як батьки-засновники України, якщо насправді це зроблять. Ми збираємося дати Україні можливість підтримувати свою безпеку", — завершив Байден.

Нагадаємо, рішення надати Україні ПДЧ було схвалено під час саміту НАТО, який відбувся в понеділок, 14 червня. Нашій країні доведеться рухатися до членства в Альянсі через виконання річних національних програм. У комюніке саміту Україну також закликають займатися "подальшими широкомасштабними реформами", у тому числі — у сферах оборони і безпеки.

Президент Володимир Зеленський подякував лідерам НАТО за це рішення і додав, що Україна заслуговує "належної оцінки її ролі в організації євроатлантичної безпеки".