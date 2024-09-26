Вступ-2024: які спеціальності найчастіше обирали абітурієнти, - дослідження (інфографіка)

Зазначається, що порівняно з минулим роком "смаки" абітурієнтів не дуже змінились, хоча і зменшилась кількість охочих стати юристами

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Інформаційною системою Вступ.ОСВІТА.UA складено рейтинг спеціальностей. Він складався за кількістю поданих абітурієнтами заяв на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за всіма формами навчання.

Найбільше вступників подало заяви на спеціальності:

"Психологія" (49 782 заяви);

"Менеджмент" (47 813);

"Філологія" (44 663);

"Право" (40 265);

"Комп’ютерні науки" (33 121).

Рейтинг найпопулярніших спеціальностей в 2024 році Фото: osvita.ua

Найменше абітурієнти обирали спеціальності:

"Суднобудування" (217 заяв);

"Громадське здоров’я" (163);

"Освітні, педагогічні науки" (75);

"Релігієзнавство" (62);

"Управління інформаційною безпекою" (12).

При цьому сприйняття вступниками певних спеціальностей як престижних особливо не змінилося.

"Однак, порівняно з минулим роком, дещо зменшилася кількість охочих здобувати освіту за спеціальностями "Право" (подано на 17 тисяч заяв менше порівняно з 2023 роком), "Комп’ютерні науки" (подано майже на 10 тисяч заяв менше) та "Інженерія програмного забезпечення" (подано майже на 7 тисяч заяв менше)", — говориться в повідомленні.

Нагадаємо, що у порівнянні зі вступною кампанією минулого року, цьогоріч кількість потенційних студентів виявилося менше на 33%. Однак вступна кампанія триватиме до 31 жовтня разом із можливістю провести додатковий набір на контракт, тож, ймовірно, дані 2024 року ще зростуть. Тоді теж спеціальність "Психологія" опинилася у лідерах, а найбільше ж заяв було подано до Львівського національного університету.

Зазначимо, що парламентський комітет освіти, науки та інновацій визнав недоцільним централізоване виготовлення медалей за кошти держбюджету учням та ученицям, які "на відмінно" закінчують навчання у школах. Зазначається, що кількість медалей не відображає якість освіти.