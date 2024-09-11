Не відображає якості освіти: ВРУ відмовилася оплачувати золоті медалі для випускників (відео)

На виготовлення золотих та срібних медалей у бюджет МОН хотів закласти понад 5 млн грн. Утім, наголосила нардепка Наталія Піпа, в останні роки ці нагороди вже не дають жодних преференцій при вступі до вишу.

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Парламентський комітет освіти, науки та інновацій визнав недоцільним централізоване виготовлення медалей за кошти держбюджету учням та ученицям, які "на відмінно" закінчують навчання у школах. Про це повідомила секретар профільного комітету Наталія Піпа.

Початково, розповіла народна депутатка, у бюджеті на наступний 2025 рік був запит на майже 4,6 млн грн для виготовлення "золотих медалей" та понад 1 млн гривень на їх "срібні" аналоги.

За її інформацією, у 2024 році таких відзнак було виготовлено у два рази більше ніж у 2020, хоча, як наголошує нардепка, рівень знань та кількість учнів в Україні зменшилась.

"Робимо висновок, що у кількість медалей не відображає якості освіти", — зазначає обраниця.

Також вона підкреслила, що в останні роки ці медалі не давали жодних "бонусів" при вступі до вищого навчального закладу. До того ж подібна практика є застарілою й розповсюджена у пострадянському просторі, зокрема й у Росії.

"Нехай там і залишається!", — резюмувала Наталія Піпа.

Зі свого боку голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина зазначила, що суми, які виділяє держава на централізоване виготовлення відзнак успішності школярів зростають щороку, але повторила, що такі нагороди не надають жодних переваг при вступі.

"Сам факт відзнаки наших дітей залишається, це буде вказуватися у документах", — розповіла народна депутатка.

Школи ж, за її словами, можуть самостійно нагороджувати дітей на власний розсуд.

Нагадаємо, 1 серпня повідомлялося, що українські виші отримали на третину менше заяв від вступників, ніж торік.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий у липні розповідав, що українські школярі відстають від програми на два роки.