Підручник для 7 класу з картою України без Криму: в Міносвіти відреагували на скандал

Міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що технічну помилку виправить видавець. Він додав, що МОН має питання до якості шкільних підручників.

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Видавництво "Літера ЛТД" передрукує за власний кошт підручники з української мови для 7 класу з мапою України без Криму. Наклад підручників відкликають зі шкіл, передрукують і наново доставлять у школи. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України у понеділок, 9 вересня.

Видавництво й авторський колектив визнали помилку та пояснили її появу недоглядом під час підготовки підручника до друку. Зображення, яке придбали на фотостоці мало два шари — мапу України та Криму окремо. Через помилку дизайнера під час верстки в підручник потрапив тільки один шар зображення — мапа України без півострова.

Фото: З відкритих джерел Фото: З відкритих джерел

Підручник без Криму: реакція міністра освіти

На скандал з підручником з української мови для учнів 7 класу відреагував міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. На своїй сторінці в Facebook він зазначив, що Крим – це Україна, а технічну помилку виправить видавець, який допустив некоректність дизайну, власним коштом.

Він додав, що МОН має питання до якості шкільних підручників. Зокрема вони пов’язані з діяльністю Інституту модернізації змісту освіти.

"З 2 вересня 2024 року рішенням міністерства експертизу забезпечуватиме Український інститут розвитку освіти (УІРО). У 2025-2026 році МОН завершує реорганізацію Інституту модернізації змісту освіти. Щоб питання з якістю підручників зняти раз і назавжди", — повідомив Лісовий.

Фото: Скриншот

Заява видавництва

Видавництво "Літера" визнало свою помилку в ситуації з мапою України, відкликає підручники та віддрукує виправлений наклад своїм коштом. Про це видавництво повідомило в Facebook.

"Ситуація з піктограмою України без Криму, яка не є навчальним, а декоративним елементом у підручнику "Українська мова. 7 клас", сталася через технічну помилку дизайнера і недогляд редакції під час остаточної підготовки видання до друку", — йдеться у дописі.

Крім того, видавництво звільнило головного дизайнера, а усім причетним до випуску книги винесло догани зі штрафними санкціями.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, співавторка підручника Анастасія Онатій запропонувала запустити флешмоб "Домалюй Крим". За її словами, помилка була допущена несвідомо, а Крим беззаперечно є українським.