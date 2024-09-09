Підручник для 7 класу з картою України без Криму: в Міносвіти відреагували на скандал
Міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що технічну помилку виправить видавець. Він додав, що МОН має питання до якості шкільних підручників.
Видавництво "Літера ЛТД" передрукує за власний кошт підручники з української мови для 7 класу з мапою України без Криму. Наклад підручників відкликають зі шкіл, передрукують і наново доставлять у школи. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України у понеділок, 9 вересня.
Видавництво й авторський колектив визнали помилку та пояснили її появу недоглядом під час підготовки підручника до друку. Зображення, яке придбали на фотостоці мало два шари — мапу України та Криму окремо. Через помилку дизайнера під час верстки в підручник потрапив тільки один шар зображення — мапа України без півострова.
Підручник без Криму: реакція міністра освіти
На скандал з підручником з української мови для учнів 7 класу відреагував міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. На своїй сторінці в Facebook він зазначив, що Крим – це Україна, а технічну помилку виправить видавець, який допустив некоректність дизайну, власним коштом.
Він додав, що МОН має питання до якості шкільних підручників. Зокрема вони пов’язані з діяльністю Інституту модернізації змісту освіти.
"З 2 вересня 2024 року рішенням міністерства експертизу забезпечуватиме Український інститут розвитку освіти (УІРО). У 2025-2026 році МОН завершує реорганізацію Інституту модернізації змісту освіти. Щоб питання з якістю підручників зняти раз і назавжди", — повідомив Лісовий.
Заява видавництва
Видавництво "Літера" визнало свою помилку в ситуації з мапою України, відкликає підручники та віддрукує виправлений наклад своїм коштом. Про це видавництво повідомило в Facebook.
"Ситуація з піктограмою України без Криму, яка не є навчальним, а декоративним елементом у підручнику "Українська мова. 7 клас", сталася через технічну помилку дизайнера і недогляд редакції під час остаточної підготовки видання до друку", — йдеться у дописі.
Крім того, видавництво звільнило головного дизайнера, а усім причетним до випуску книги винесло догани зі штрафними санкціями.
Нагадаємо, співавторка підручника Анастасія Онатій запропонувала запустити флешмоб "Домалюй Крим". За її словами, помилка була допущена несвідомо, а Крим беззаперечно є українським.