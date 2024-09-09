Учебник для 7 класса с картой Украины без Крыма: в Минобразования отреагировали на скандал

Министр образования Оксен Лисовой заявил, что техническую ошибку исправит издатель. Он добавил, что МОН имеет вопросы к качеству школьных учебников.

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Издательство "Литера ЛТД" перепечатает за свой счет учебники по украинскому языку для 7 класса с картой Украины без Крыма. Тираж учебников отзывают из школ, перепечатают и заново доставят в школы. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины в понедельник, 9 сентября.

Издательство и авторский коллектив признали ошибку и объяснили ее появление упущением при подготовке учебника к печати. Изображение, которое приобрели на фотостоке имело два слоя — карту Украины и Крыма отдельно. Из-за ошибки дизайнера во время верстки в учебник попал только один слой изображения — карта Украины без полуострова.

Фото: Из открытых источников Фото: Из открытых источников

Учебник без Крыма: реакция министра образования

На скандал с учебником по украинскому языку для учащихся 7 класса отреагировал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. На своей странице в Facebook он отметил, что Крым — это Украина, а техническую ошибку исправит издатель, который допустил некорректность дизайна, за свой счет.

Он добавил, что МОН имеет вопросы к качеству школьных учебников. В частности они связаны с деятельностью Института модернизации содержания образования.

"Со 2 сентября 2024 года решением министерства экспертизу будет обеспечивать Украинский институт развития образования (УИРО). В 2025-2026 году МОН завершает реорганизацию Института модернизации содержания образования. Чтобы вопрос с качеством учебников снять раз и навсегда", — сообщил Лисовой.

Фото: Скриншот

Заявление издательства

Издательство "Литера" признало свою ошибку в ситуации с картой Украины, отзывает учебники и отпечатает исправленный тираж за свой счет. Об этом издательство сообщило в Facebook.

"Ситуация с пиктограммой Украины без Крыма, которая не является учебным, а декоративным элементом в учебнике "Украинский язык. 7 класс", произошла из-за технической ошибки дизайнера и недосмотра редакции во время окончательной подготовки издания к печати", — говорится в сообщении.

Кроме того, издательство уволило главного дизайнера, а всем причастным к выпуску книги вынесло выговоры со штрафными санкциями.

Фото: Скриншот

Напомним, соавтор учебника Анастасия Онатий предложила запустить флешмоб "Дорисуй Крым". По ее словам, ошибка была допущена бессознательно, а Крым безусловно является украинским.