В учебнике для 7 класса обнаружили карту Украины без Крыма: авторы отреагировали (фото)

Соавтор учебника проинформировала, что неприятность произошла из-за ошибки верстальщиков. В то же время она предложила запустить флешмоб — дорисовать Крым в книгах.

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В школьном учебнике по украинскому языку для 7 класса обнаружили карту Украины без Крыма. Соавтор учебника Анастасия Онатий отреагировала на ситуацию, в которую попала ее книга.

"Наше упущение. Мы искренне признаем свой недосмотр, пиктограмма в форме Украины без Крыма попала в книгу из-за досадной невнимательности. Недопроверили, недосмотрели — мы можем назвать это по-разному, но факт остается фактом: мы неосознанно сделали больно людям и приносим извинения за это. Крым наш, украинский — это неоспоримое утверждение, и мы его проговариваем четко еще раз и готовы делать это снова и снова. Нам важно ваше мнение, нам важно единство общества. Мы предлагаем запустить флешмоб "Дорисуй Крым", — написала автор учебника.

Она обратилась к учителям-языковедам с просьбой обсудить эту ошибку с учениками и дорисовать пиктограмму в учебнике на странице 3.

Верстальщики учебника объяснили ошибку тем, что на стоках теперь выкладывают "удобные" карты Украины с двумя "слоями" изображений — с Крымом и без. Они говорят, что ошибка произошла при наложении контуров.

"На странице учебника "Украинский язык. 7 класс" была допущена техническая ошибка. Для оформления страницы было приобретено на стоке 2 сеты изображений. При выборе иллюстраций обращали внимание на правильность карты и других графических объектов (герба, флага). Контур полуострова Крым разместился при копировании и переносе на слой ниже белого круга. Дизайнер сосредоточил свое внимание на контурах, чтобы не было лишних. И к сожалению, не заметил, что объекта нет на верхнем слое", — сообщили верстальщики.

Объяснение ошибки верстальщиками

Впоследствии соавтор учебника удалила в Фейсбук публикацию об ошибке в своем учебнике.

Учебники, которые попали в скандал, напечатаны в 2024 году и были рекомендованы Министерством образования и науки Украины.

Учебник для 7 класса

Напомним, что Инициатива МОН по созданию учебника истории, который объединит мировую и, собственно, украинскую историю, наткнулась на прогнозируемое сопротивление.