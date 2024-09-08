У підручнику для 7 класу виявили карту України без Криму: автори відреагували (фото)

Співавторка підручника проінформувала, що неприємність сталася через помилку верстальників. Водночас вона запропонувала запустити флешмоб — домалювати Крим у книжках.

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У шкільному підручнику з української мови для 7 класу виявили карту України без Криму. Співавторка підручника Анастасія Онатій відреагувала на ситуацію, в яку потрапила її книга.

"Наш недогляд. Ми щиро визнаємо свій недогляд, піктограма у формі України без Криму потрапила в книгу через прикру неуважність. Недоперевірили, недогледіли — ми можемо назвати це по-різному, але факт лишається фактом: ми несвідомо зробили боляче людям і перепрошуємо за це. Крим наш, український — це беззаперечне твердження, і ми його проговорюємо чітко ще раз і готові робити це знов і знов. Нам важлива ваша думка, нам важлива єдність суспільства. Ми пропонуємо запустити флешмоб "Домалюй Крим", — написала авторка підручника.

Вона звернулася до вчителів-мовників з проханням обговорити цю помилку з учнівством і домалювати піктограму в підручнику на сторінці 3.

Верстальники підручника пояснили помилку тим, що на стоках тепер викладають "зручні" карти України з двома "шарами" зображень — з Кримом і без. Вони кажуть, що помилка сталася при накладенні контурів.

"На сторінці підручника "Українська мова. 7 клас" була допущена технічна помилка. Для оформлення сторінки було придбано на стоку 2 сети зображень. При виборі ілюстрацій звертали увагу на правильність карти та інших графічних об’єктів (герба, прапора). Контур півострова Крим розмістився при копіюванні та перенесенні на шар нижче білого кола. Дизайнер зосередив свою увагу на контурах, щоб не було зайвих. І на жаль, не помітив, що об’єкта немає на верхньому шарі", — повідомили верстальники.

Пояснення помилки верстальниками

Згодом співавторка підручника видалила у Фейсбук публікацію про помилку в своєму підручнику.

Підручники, які потрапили у скандал, надруковані в 2024 році і були рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

Підручник для 7 класу

Нагадаємо, що Ініціатива МОН по створенню підручника історії, який обʼєднає світову та, власне, українську історію, наткнулася на прогнозований спротив.