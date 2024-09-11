Не отражает качества образования: ВРУ отказалась оплачивать золотые медали для выпускников (видео)

На изготовление золотых и серебряных медалей в бюджет МОН хотел заложить более 5 млн грн. Впрочем, отметила нардеп Наталья Пипа, в последние годы эти награды уже не дают никаких преференций при поступлении в вуз.

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Парламентский комитет образования, науки и инноваций признал нецелесообразным централизованное изготовление медалей за средства госбюджета ученикам и ученицам, которые "на отлично" заканчивают обучение в школах. Об этом сообщила секретарь профильного комитета Наталия Пипа.

Изначально, рассказала народный депутат, в бюджете на следующий 2025 год был запрос на почти 4,6 млн грн для изготовления "золотых медалей" и более 1 млн гривен на их "серебряные" аналоги.

По ее информации, в 2024 году таких отличий было изготовлено в два раза больше чем в 2020-ом, хотя, как отмечает нардеп, уровень знаний и количество учеников в Украине уменьшилось.

"Делаем вывод, что количество медалей не отражает качества образования", — отмечает избранница.

Также она подчеркнула, что в последние годы эти медали не давали никаких "бонусов" при поступлении в высшее учебное заведение. К тому же подобная практика является устаревшей и распространена в постсоветском пространстве, в том числе и в России.

"Пусть там и остается!", — резюмировала Наталья Пипа.

В свою очередь председатель подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина отметила, что суммы, которые выделяет государство на централизованное изготовление отличий успеваемости школьников растут ежегодно, повторив, что такие награды не дают никаких преимуществ при поступлении.

"Сам факт отличия наших детей остается, это будет указываться в документах", — рассказала народный депутат.

Школы же, по ее словам, могут самостоятельно награждать детей по своему усмотрению.

Напомним, 1 августа сообщалось, что украинские вузы получили на треть меньше заявлений от поступающих, чем в прошлом году.

Министр образования и науки Оксен Лисовой в июле рассказывал, что украинские школьники отстают от программы на два года.